Lalín ve en los nuevos contagios el incumplimiento de las normas

La Voz de Galicia Rocío Ramos

Lalín / la voz 03/11/2020 21:32 h

La comisión municipal de la covid-19 de Lalín, que se reunió la tarde-noche del lunes, da un tirón de orejas a la ciudadanía considerando que «se están a producir contaxios que non deberían terse producido». Los achaca al incumplimiento de las normas y apela de forma encarecida, una vez más, a la responsabilidad individual en el cumplimiento estricto de la normativa marcada por la Xunta. Defiende que si se siguieran esas no se hubiera producido el repunte sufrido.

Otro de los temas de los que se habló fue de la actividad en los cementerios el pasado fin de semana. En este sentido, tanto los integrantes del gobierno presentes en la comisión como los responsables de la Guardia Civil, Protección Civil y Policía Local, apuntaron que la mayor concurrencia de vecinos se produjo en el camposanto de A Romea «pero sen que se rexistrase presenza masiva de xeito simultáneo».

Significaron que «a situación estivo en todo momento baixo control» y destacaron el comportamiento respetuoso de la ciudadanía en el cumplimiento de las normas estipuladas, tanto por lo que se refiere al aforo como al tiempo de permanencia, así como en las idas escalonadas a los cementerios para llevar flores a los difuntos.

Se destacó el buen funcionamiento del trabajo de desinfección llevado a cabo en las entradas de los principales cementerio del municipio y en las zonas de contenedores que existen en cada uno de ellos. Una labor que la comisión agradeció especialmente a los efectivos de Emerxencias Lalín y que hicieron extensivo tanto a la Guardia Civil como a la Policía Local y a los voluntarios de Protección Civil. Explican que todos ellos se encargaron de realizar ya los días previos labores de vigilancia y supervisión de cada uno de los camposantos, tanto los del casco urbano como los del rural.

Las desinfecciones realizadas en el rural sirvieron, destacan, «para lembrar á veciñanza presente neles que nestes lugares tamén existía risco de contaxio, con que serviron para conciencialos e que se tomasen máis precaucións».

Respecto a la situación epidemiológica, la comisión volvió a cifrar en 50 el número de casos activos en Lalín. Indican que los números de la última semana sitúan la cantidad de casos positivos en un intervalo que oscila entre los 47 y los 52. Se insistió en el cumplimiento de las normas y los protocolos dictados por la Xunta. La comisión mantiene esta normativa como regla y decidió de nuevo «non ir por libre» a fin de «evitar máis confusións que puideran xerar medidas adicionais que incrementarían o nivel de fastío e contradición». La comisión quedó emplazada a un nuevo encuentro «en canto se produzan novidades destacables». Se hizo especial hincapié en que si los vecinos cumplieran en sentido estricto las normas no se hubieran producido algunos de los contagios que hubo. En este sentido, desde la comisión, se puso de manifiesto «a falta de sensibilización da que adoecen aínda algunhas persoas» haciendo una llamada a la responsabilidad individual.

Brote en el Marco do Camballón, que pasa de uno a tres positivos

En el instituto Marco do Camballón de Vila de Cruces, a la alumna del ciclo de atención a personas dependientes que dio positivo la semana pasada, se sumaron en estos días dos nuevos positivos: el de otra estudiante y un docente. Con la suma de tres positivos, la situación ya pasa a tener consideración de brote, aunque eso no cambia nada dadas las medidas previas de prevención adoptadas por el centro que evitaron la posible propagación del virus. En el momento que se detectó el primer positivo, las autoridades sanitarias confinaron a los contactos más directos de la alumna, pero el instituto quiso ir más allá y envió ya en este momento a casa a los cinco profesores que imparten en ese ciclo y a los alumnos de primero y segundo que reciben desde entonces clases telemáticas. Eso hizo que los nuevos positivos ya no tuvieran relación con el centro.