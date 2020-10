La retirada de la acusación por Rafael Cuíña propició que Cruz fuese absuelto de injurias

0

lalín / la voz 18/10/2020 20:08 h

La retirada de la acusación por parte del exalcalde de Lalín, Rafael Cuíña, contra el exedil no adscrito, Juan José Cruz, por un presunto delito de injurias graves propició su absolución por parte del Juzgado de lo Penal número 3 de Pontevedra. Lo hizo cuatro días antes del señalamiento del juicio. Una decisión adoptada para no causar perjuicio a una tercera persona y a petición del actual regidor, según apuntaba ayer Cuíña. Su defensa rebatió las últimas declaraciones de Cruz en torno a esta causa, resaltando que la sentencia se fundamenta en la retirada de la acusación y no en su inocencia, puesto que la querella criminal fue en su día admitida a trámite y decretada a la apertura de juicio oral.

La avanzada edad y las patologías que padece el único testigo del que pretendía valerse en el juicio motivó la decisión de Cuíña Aparicio de retirar la acusación, para «no causarle perjuicio alguno a su estado de salud, teniendo en cuenta la situación de pandemia derivada del covid-19», como recoge el escrito presentado al Juzgado de lo Penal. Los hechos se remontan a enero del 2018 cuando el entonces alcalde de Lalín denunció a Juan José Cruz, en ese momento edil no adscrito y antes integrante del gobierno local, por un presunto delito de injurias graves con publicidad. Reclamaba la imposición de una pena de multa de catorce meses con una cuota diaria de 15 euros, así como una indemnización a Rafael Cuíña de 3.000 euros por el daño causado.

Desde la defensa del exregidor negaron, como había apuntado Cruz, que se hubiese intentado una negociación con su letrado para intentar frenar el proceso. Calificaron esos contactos de la cortesía habitual en las relaciones entre profesionales, con el fin de informarles del paso que se iba a dar de retirar la acusación y no para negociar nada, al estar tomada la decisión, como así se produjo.