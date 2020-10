Los juzgados de la zona recibieron 16 denuncias entre abril y junio por violencia machista

0

Lalín, a estrada / la voz 02/10/2020 22:19 h

Los juzgados de la zona recibieron un total de 16 denuncias por violencia de género en el segundo trimestre de este año. Son los datos que recoge la estadística del Consejo General del Poder Judicial hecha pública ayer. De estas, 8 denuncias fueron presentadas en A Estrada y otras 8 en Lalín. Todas las cursadas en el juzgado estradense tenían como víctima a mujeres españolas. En el caso de Lalín, se presentaron en la sede de este partido judicial cuatro de mujeres españolas y otras tantas que tenían como víctima a extranjeras. En A Estrada, durante este período se tutelaron además a ocho menores de víctimas de violencia de género.

Del total de denuncias, 5 en Lalín y 7 en A Estrada fueron presentadas por las víctimas. En un caso en A Estrada y en tres en Lalín las denuncias se cursaron por intervención policial. En total, en dos casos las víctimas se acogieron a la posibilidad de no declarar.

Un único enjuiciado

En el segundo trimestre solo fue enjuiciado una persona. En este caso un varón español que fue condenado en A Estrada. Fue el único proceso por delito celebrado. Durante ese tiempo se llevó a cabo por parte del juzgado estradense el sobreseimiento provisional de 5 casos por no resultar justificada la perpetración del delito y en dos casos por no haber autor conocido y determinado. En Lalín se dictaminó un sobreseimiento libre por no haber indicios racionales de haberse constituido un delito y 8 provisionales por no resultar justificada la perpetración del delito.

Los juzgados emitieron en A Estrada una orden de alejamiento y una de prohibición de comunicación que suman dos de naturaleza penal a las que se suman una de prestación de alimentos, una de suspensión del régimen de visitas y otra más sin catalogar que da un total de tres órdenes de naturaleza civil. En Lalín no se dictó ninguna. No todas fueron atendidas. En Lalín fueron solicitadas tres, dos por parte de mujeres españolas y una por parte de una extranjera, ambas mayores de edad y las tres fueron denegadas. En A Estrada fue solicitada una por una mujer española mayor de edad y para una menor. Fue resuelta y adoptada.