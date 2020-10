CxL señala que el parque canino sigue abierto pese a las críticas que le dedicó el PP

0

01/10/2020

Desde Compromiso por Lalín preguntan al gobierno de Crespo Iglesias a qué se debe que un año y varios meses después de la llegada del PP al gobierno municipal todavía esté abierto el parque canino de la capital dezana. Porque recuerdan que cuando los populares estaban en la oposición mantenían reuniones «con veciños preocupadísimos ante a apocalipse medioambiental que se viña para a zona».

Pero integrantes de CxL comprueban la normalidad con que los dueños pasean a sus mascotas por el recinto, sin necesidad de equipos especiales de protección para no sufrir los efectos de «unha zona que o PP anunciaba practicamente como unha especie de Chernóbil local».

Entienden así que los populares efectuaron una utilización política de vecinos a los que consiguieron alarmar con fines electorales, pasando el problema tras las elecciones al limbo. CxL señala que el gobierno del PP no tuvo ninguna reunión con vecinos de la zona por esta cuestión. Pese a hablar en su día de alto rechazo al parque canino entre los vecinos, creen que a juzgar por la inacción del PP ya no lo deben ver. Concluyen que «a veciñanza debe tomar nota dun goberno actual que estivo disposto a dicir calquera cousa con tal de sacar rédito electoral», aunque no se ajustase a la realidad.