La figura imprescindible de todo el engranaje

La Voz de Galicia javier benito

lalin / LA VOZ 28/09/2020 20:20 h

Ahora le ves acarreando balones y de repente está chequeando que los vestuarios están en orden. O lo encuentras sentado en el banquillo marcando exclusiones, lanzamientos a puertas, oportunidades erradas,... o en animada conversación con los árbitros. Antonio Taboada Muíños (Lalín de Arriba, 1959) se ha convertido en esa figura imprescindible para que el engranaje del equipo sénior masculino del Balonmán Lalín funcione como un diapasón. Aporta el equilibrio además de su buen hacer y su cariño. Todo un enamorado de este deporte, el único que practicó en su vida, que le llevó también a la presidencia del club rojinegro y desde hace más de una década al cargo de delegado.

Jubilado tras más de 37 años de trabajo siempre en el Juzgado de Lalín, «onde me chamaron para cubrir unha ausencia no 1983 e tomei posesión da praza despois da oposición do 1987», ahora compagina su pasión por el balonmano con el cuidado de la huerta y la familia. «O balonmán engancha como unha droga e eu desfruto cos chavales», afirma con rotundidad. Un deporte al que llegó a principios de los años 70, a través de la Organización Juvenil Española (OJE) y del entonces profesor de instituto, José Manuel Azurmendi, que fue uno de los fundadores del club.

Eran tiempos donde los campamentos de verano que organizaba la OJE permitían disfrutar de la playa, salir de Lalín. Aún conserva -lo enseña con orgullo- el cinturón que les regalaron con la insignia de la asociación, casi un talismán que también posee otro lalinense, Horacio Porral. Ahí comenzó a jugar al balonmano, pasando por todas las posiciones, desde portero a lateral o pivote. Lo hacía en una pista de cemento al aire libre. Reconoce que apenas destacó, dado su nivel. Por entonces participaban en campeonatos provinciales en O Rosal, Cangas,.. Dejó el balonmano apenas con veinte años.

Antonio Taboada decidía formar una familia, cambiando las prioridades y arrinconando el deporte a un papel muy secundario. Pero hace dos décadas, viendo un partido ya que a sus dos hijos les inyectó la pasión por el balonmano y no se perdía sus partidos, un grupo de juveniles en el pabellón viejo le pidieron si querría ser el delegado del equipo. Con José Tito Fernández al frente de la directiva, entraba en la temporada 2001-2002 a un puesto que ya no ha abandonado en distintas categorías.

De aquel primer equipo juvenil con el que le tocó lidiar aún está hoy en la plantilla Jorge López. Pero su compromiso crecía al entrar en el 2002 en la presidencia del Balonmán Lalín. Se buscaba renovar el funcionamiento de la entidad, había un grupo de personas dispuestas y nadie quería tomar las riendas, lo que al final aceptó Antonio. Un cargo que ocupó dos años, para seguir después colaborando con otras juntas y ejercer de delegado.

El cariño de los jugadores

El Balonmán Lalín militó casi siempre en Primera Nacional. Vivía un ascenso hace 29 años, que no le tocó a Taboada, pero sí el cosechado esta pasada temporada. Un hecho histórico para quien aceptó el cargo de delegado en sustitución de otro hombre de peso en el club, Higinio Gulías. Desde entonces compartió vivencias con muchos entrenadores y jugadores, en esa gran familia de un club ensalzado en Galicia y toda España por su apuesta de cantera. Accedió a serlo, recuerda, con dos condiciones: «Ata que o corpo aguante e que os xogadores e adestradores me queran». Lo segundo se constata cada día en el pabellón. Y lo primero parece marchar bien, dada su vitalidad y pasión.

Respecto al ascenso en tiempos de pandemia, sin acabar la liga regular, cree que la clave residió en que «temos un gran adestrador, Pablo Cacheda, pero tamén porque ibamos primeiros e con máis puntos que ninguén, non debemos nada a ninguén». Militar en la División de Honor B era un anhelo de hace varias temporadas, siempre rozando las fases de ascenso. Al margen de categorías, para Antonio Taboada el principal orgullo del Balonmán Lalín radica en ser clubes de formación, como el Xiria de Carballo, que logran exportar jugadores frente a otros que optan por el desembolso económico para conformar sus plantillas, como el Atlético Novás. De su cantera surgieron los hermanos Pablo y Cecilia Cacheda, Xoán Ledo, Dani Ramos, Román Pedreira, Brais González,... por citar solo algunas de las últimas perlas.

Escoger a un jugador a destacar le hace meditar solo unos segundos para citar a Xoán Ledo, actual portero del Bidasoa de Asobal. Recuerda aquel ya mítico campeonato de España de categoría cadete en el 2012, donde el ejerció de delegado y solo cayeron en la final ante el todopoderoso Barcelona. La competitividad de aquella generación, con Ledo como estandarte, le emociona años después. Un sector que supone solo un ejemplo de la pasión con que vive Lalín el balonmano, muy por encima de otros deportes.

Antonio Taboada afirma sentirse orgullos cada vez que un jugador salta a una categoría superior. Y a todos les arenga: «Non os podeis esquecer de onde saíches e hai que ter humildade». Y vuelve a tirar de memoria, de aquel primer partido de Pablo Cacheda con el Octavio ante el Barcelona que vio por televisión. Quique Domínguez le hizo saltar a la cancha, «a aquel chaval menudiño», que de inmediato daba órdenes para colocar a todos sus compañeros en ataque. «Era un mandón, un líder como demostrou tamén en Valladolid ou Logroño», recalca, un perfil que quizás echa de menos en el actual Balonmán Lalín de Plata.