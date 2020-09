Un caso positivo en una alumna de Primaria del colegio Xesús Golmar

0

La Voz de Galicia

19/09/2020 22:08 h

El colegio Xesús Golmar de Lalín informaba ayer a las familias de la confirmación de un caso positivo por coronavirus de una alumna de Primaria del centro. El colegio abrió el protocolo correspondiente y desde la jefatura territorial de Sanidade de la Xunta de Galicia se comunicó que no era necesario que nadie guardase cuarentena puesto que la alumna ya no acudía al colegio desde el pasado miércoles y no presentaba ningún síntoma.

Ese caso se suma al que se conocía el lunes de un positivo de una cuidadora que realizaba su labor en el transporte escolar en rutas al colegio Xesús Golmar y al Vicente Arias de la Maza de Vilatuxe. El positivo de la cuidadora obligó a poner en cuarentena por precaución a algún grupo de estudiantes de ambos centros.

En los últimos días los resultados de las pruebas PCR que se habían hecho a alumnos del colegio de Vilatuxe habían dado negativas. Este mismo mes en la escuela infantil Pontiñas se había detectado el caso positivo de una niña. La pequeña solo había acudido un día. Era la primera jornada de adaptación, lo que implicó que estuviera muy poco tiempo en la guardería, menos de una hora. Pese a todo estuvieron en cuarentena por precaución dos cuidadoras de la escuela infantil, que habían mantenido en todo momento las medidas de seguridad exigidas, y un niño, el único con el que la pequeña había tenido un escaso contacto.