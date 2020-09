Gobierno y comisión acuerdan suspender las fiestas de As Dores

0

La Voz de Galicia amelia ferreiroa

Lalín / la voz 15/09/2020 21:17 h

Lalín no tendrá fiestas patronales de As Dores en este año 2020. La decisión última fue tomada por la Comisión Municipal del Covid-19, tras reunirse el pasado lunes, y lo hizo por unanimidad, «ao entender que na situación de restricións actuais polos rebrotes de coronavirus poderían supoñer un potencial risco para a poboación», según explicó el alcalde, José Crespo. En el encuentro, al que asistieron todos los miembros de la comisión a excepción de las médicas del centro de salud por cuestiones profesionales, también se acordó trasladar a la Xunta la petición de realización de una nueva valoración de los aforos de las terrazas que se sitúan actualmente en un 75 %; «e poderían quedar no 50 % segundo como vaia evolucionando a situación de activos en el municipio».

Por otra parte gobierno y comisión acordaron además reducir el volumen de puestos en las ferias del 3 y 18 de cada mes; medida que se aplicará hasta que la Xunta mantenga las restricciones en Lalín. «Acordamos que só poderán expoñer os postos de produtos de alimentación e as plantas, como se fixera naquelas primeiras semanas da fase 2, e irá todo para o recinto do campo da feira». Puestos que deberán de mantener las máximas distancias posibles entre unos y otros para que la clientela pueda moverse con comodidad, y respetar las distancias de seguridad. Lo que continuará celebrándose con normalidad serán los mercadiños dos sábados; «son de produtos de necesidade e de proximidade e están mantendo as recomendacións de limitacións de espazos impostos pola covid».

La comisión fijó una nueva reunión para este viernes al objeto de analizar la incidencia del virus en el municipio y adoptar nuevas medidas restrictivas si fuese necesario. Por su parte, el alcalde y la concejala de Sanidade, Eva Montoto, también tomaron parte en un encuentro con el nuevo conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, responsables del Sergas y otros alcaldes del área sanitaria de Santiago, en el que se abordó la situación de los distintos concellos respecto de la incidencia del virus y la aparición de rebrotes. También en este caso habrá reuniones periódicas para abordar las medidas que se vayan tomando desde la Administración autonómica.

Crespo tilda de «vitoria parcial» el anuncio del Gobierno de poder usar el superávit

El anuncio de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de un nuevo real decreto para suspender la regla de gasto de la Ley de Estabilidad a las entidades locales en este año, prorrogar el uso de sus ahorros del pasado ejercicio y poder así usar el superávit fue tildado por el alcalde de Lalín de «vitoria parcial». Crespo insistió en que nada tiene que ver superávit y remanentes. «Poder gastar o superávit son uns 500.000 euros e os remanentes do concello son uns 6 millóns polo que esta decisión do goberno non é o que estamos pedindo».

La celebración de la ofrenda a la Virxe das Dores, una decisión que queda en manos del cura párroco

Las fiestas patronales que deberían de comenzar oficialmente este viernes, y que mantienen los festivos locales de los próximos 21 y 22; «xa que están marcados oficialmente dende o ano pasado», recalcó el alcalde de Lalín en Radio Voz, quedarán sin duda grabadas en la historia local «ao seren posiblemente as primeiras que non se celebran dende a Guerra Civil, pero as circunstancias obrigan a elo e non haberá nin tan sequera un fogo». Lo que queda en manos del párroco, Marcos Torres, es la celebración de la tradicional ofrenda a la Virxe das Dores. «É un tema a falar pero creo que a decisión ten que tomala o párroco. Se considera que se pode facer pois farémola e senón pois tamén quedará para o ano que vén. Nos templos hai restricións de aforo e esperaremos ao que nos diga». Sobre lo que sí hay una decisión tomada es sobre el ocio nocturno para los próximos días que, con fin de semana y dos festivos locales, «terán que cumprir e pechar á hora regulamentaria. En xeral a hostalaría está facendo ben as cousas. Comprobeino coa Policía Local na fin de semana en que só tiveron que deter a unha persoa, que montaba follón».

Desinfección diaria en patios, zonas comunes de colegios y puntos de alto tránsito

Las tareas de desinfección que comenzaron a realizarse ayer en los colegios del municipio, y de las que se encarga una brigada especializada, tendrán una periodicidad diaria. «Os patios dos colexios e as zonas comúns serán desinfectadas todos os días ao igual que as varandas exteriores por iso colocaremos avisos nas inmediacións dos colexios Xesús Golmar e Manuel Rivero para que non se aparquen alí os coches. O produto que se usa non é corrosivo pero para que a xente o saiba, e os retiren se queren», dijo. Las desinfecciones en las calles de Lalín también se mantendrán, realizándose tres días a la semana, al igual que en aquellos puntos considerados de alto tránsito; «este nivel de desinfeción non o ten ningún concello de Galicia», sentenció Crespo.