Cuíña irá a la vía judicial tras insistir en que se conculcan los derechos de la oposición

La Voz de Galicia

Lalín / la voz 15/09/2020 21:17 h

El coordinador de Compromiso por Lalín (CxL), Rafael Cuíña, acudirá finalmente a la vía del contencioso-administrativo tras cuestionar las explicaciones del gobierno local sobre el acceso a informes, basado en un documento de Secretaría. «Alí poderán Crespo e secretario dar as explicacións que consideren, do que nós consideramos unha conculcación dos dereitos de fiscalización política da oposición», resaltó, incidiendo en que no se les facilitó el informe de Secretaría, cuya argumentación, dice, «caése por todos lados, a non ser que haxa un cambio de criterio radical con respecto ao anterior mandato no que nunca se negou facer informes ao PP».

Cuíña mostró su sorpresa porque ahora se niegan informes que en enero se habían aceptado hacer y no fueron entregados, argumentándose entonces «cuestións operativas e de carga de traballo». Respecto a que solo se pueden elaborar sobre cuestiones que van a pleno, dijo que «non se sostén dende o momento que se dan data de entrega en ocasións de case tres meses, co cal... xa pasarían por diante case tres plenos». Lamentó que el gobierno acuse a la oposición de querer que «os técnicos lle fagan o traballo, pedíndonos que revisemos documentación. Nós preguntámonos qué documentación, se non nos dan acceso», recalcando que se niegan a comparecer en pleno y que en la ocasión que lo hicieron «cambiaron as regras do xogo sobre a marcha».

Para el coordinador de CxL el gobierno quiere evitar explicaciones sobre cuestiones como contrataciones a empresas de familiares de miembros del gobierno, los acuerdos con los vecinos del rural o el coste de la Gala do Cocido, así como de invitaciones a comidas. Cuíña afirmó ayer sentirse «canso» de ayudar al gobierno y tener actitud de diálogo y consenso, anunciando que CxL no acudir a ninguna reunión con el gobierno «mentres estes non cambien a súa atitude», acusando a Crespo de encargar informes como el de Secretaría «para o que lle convén, o cal é grave».

Pleno telemático

De nuevo cargó además con la decisión de celebrar el próximo pleno por vía telemática cuando «os nosos nenos e nesnas están indo ao colexio a aulas ateigadas con 23 ou incluso 30 de eles, sen poder manter a distancia de seguridade en moitos casos, ou nos propios autobuses escolares». Resalta que los plenos podrían celebrarse en el vestíbulo del consistorio, «onde o espazo é axeitado, ou poderíase facer perfectamente no auditorio municipal». «Dá a sensación, unha vez máis, de que o que se pretende é dificultar o traballo da oposición, xa cansa de tanta imposición ditatorial e sen falalo», afirmó.