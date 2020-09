Cuíña baraja ir a la vía judicial tras un nuevo incumplimiento en el acceso a documentación

0

lalín / la voz 07/09/2020 20:51 h

Compromiso por Lalín (CxL) sopesa acudir al Xulgado do Contencioso-Administrativo, tras haber presentado ya una queja ante la Valedora do Pobo, ante un nuevo incumplimiento en el acceso a documentación municipal. Su coordinador, Rafael Cuíña, mostró ayer su «fondo enfado por unha nova falta de respecto» por parte del gobierno del PP, ante la ausencia de transparencia y al desatender los derechos de esta formación de la oposición. El día 3 se les convocó para revisar expedientes sobre los trabajos efectuados en el puente de Pozo do Boi y su entorno, «dos que temos serias dúbidas sobre a situación de legalidade e falta de permisos». Acudió a hacerlo edil Miguel Medela, pero no fue posible al estar el técnico del departamento correspondiente de vacaciones y, al dirigirse al secretario, pero tampoco estaba, «nin o titular nin o accidental».

Lamentó CxL la «prepotencia contra lexítimos representantes do pobo de Lalín» por parte del PP. Además, criticaron el caso en el que está sumido el Concello, «sen responsable de Contratación, secretario auxencia, falta de policía local en numerosísimas noites e varios departamentos máis nos que nos consta malestar pola súa situación». Piden al regidor resolver estas carencias.