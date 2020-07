0

Ourense 25/07/2020 17:15 h

La rápida intervención de los bomberos de Ourense fue vital. Los vecinos del lugar de Canibelos, en Mende, en el concello de Ourense coinciden al señalar que las llamas no alcanzaron sus casas gracias a que los servicios de emergencias actuaron de forma excepcional el pasado sábado, cuando comenzó el incendio que arrasó con 54 hectáreas de monte. No es la primera vez en los últimos años que esta zona de la ciudad es pasto de las llamas en verano. Y muchos todavía recuerdan cuando en el 2005 hubo que desalojar las viviendas. Por eso son conscientes de lo peligrosas que son las llamas cuando en el exterior hay 40 grados de temperatura. «Aquella vez unos amigos y yo nos metimos a apagar y nos rodearon las llamas, casi no lo contamos. El fuego es muy peligroso y nunca sabes por dónde va a ir» explica Pedro Docampo. El pasado sábado estaba pescando cuando su mujer, María del Carmen Gómez, le llamó. «Fue horrible, menos mal que el viento llevó las llamas al otro lado. Empezó a oler a humo, salí a la ventana y ya vi el incendio. Nos asustamos muchísimo. Pero enseguida vinieron los bomberos», afirma. Y desde el sábado hasta el martes estuvieron pendientes no solo del fuego sino también del viento. «Nos vino a la cabeza del incendio del 2005. En aquella ocasión había muchísimos fuegos por toda la provincia y no había medios suficientes. Aquel incendio llegó mismo a las casas, venía para aquí por el viento».

Lo peor en esta ocasión, afirman, fue el intenso humo que entraba en las viviendas. «Durante el día no podíamos abrir porque entraba más y nos costaba respirar y por la noche cuando refrescaba fuera, tampoco. Con muchísimo calor, nos picaba la garganta... Aquí podía haber diez grados más que en el centro de la capital, por el fuego, el humo. Te ahogabas», explica Pedro. Creen que fue providencial que el viento se aliara con ellos, llevando las llamas hacia la zona de Sabadelle, lejos de las viviendas y sin afectar a ninguna casa.

María Luisa Sánchez también reside en Canibelos junto a su marido. Estaba en Lalín cuando fueron alertados del incendio y él viajo rápidamente hasta Mende. No tuvieron tanta suerte, ya que ardió parte de la finca trasera de la casa, donde tenían una pequeña huerta. Al igual que en la de Pedro y María del Carmen, en casa de María Luisa todavía se airea la casa. «Todo huele a humo, toda la vivienda. Pasará das hasta que volvamos a la normalidad», afirma. En su caso no pudieron salvar una parte de su finca, pero después del susto y temiendo que la historia del 2005 se repitiese no les parece tan grave. «Bueno, llegó cerca, pero no temimos que llegase hasta la casa, estuvimos pendientes todo el rato», relata.

Basta con pasear por Canibelos, un día después de la extinción de las llamas, para entender el trabajo de los servicios de emergencias que consiguieron que el fuego parase justo al límite de las viviendas, para más tarde intentar sofocar el incendio que siguió monte arriba.

No saben todavía cuál pudo ser el origen de las llamas, aunque señalan varias posibilidades, entre ellas la cantidad de maleza del monte próximo a la parroquia. Pero también apuntan a la existencia de un cable que cruza desde un poste de la luz a otra zona de la parroquia.

Este aspecto está todavía por determinar aunque ayer la Policía Autonómica denunció a un vecino de la zona que este lunes, cuando el fuego no estaba todavía extinguido, provocó por imprudencia otro incendio que afectó 0,01 hectáreas de monte. El hombre estaba limpiando una finca con maquinaria de disco y sin respetar las medidas de precaución necesarias.