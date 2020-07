Licitan de nuevo el afirmado de caminos en Lalín tras rescindir el contrato a Neixa

0

La Voz de Galicia

Lalín / la voz 22/07/2020 21:48 h

La junta de gobierno local aprobó el inicio del expediente de contratación para ejecutar el proyecto de afirmado del camino de As Forxas-Maceira. Será mediante procedimiento abierto simplificado y tras la decisión de finales de junio de rescindir la anterior adjudicación de los trabajos a la empresa Neixa, en septiembre del 2019, por incumplir su ejecución y terminación. El edil de Obras do Rural, José Cuñarro, explicó ayer que deberá rematarse antes del 30 de noviembre.

Cuñarro defendió la nueva contratación «por unha decisión de responsabilidade deste goberno de non perder a correspondente subvención de Agader e para facer posible esta mellor viaria para a veciñanza». Recordó los obstáculos tras adjudicar los trabajos a Neixa en septiembre, que en noviembre pidió suspender el plazo de ejecución y después siguió un proceso que derivó en la rescisión del contrato, además de imponerle sanciones. Ahora se licita de nuevo por 68.256 euros y se actuará en 1,8 kilómetros. Resaltó el «arduo e complexo procedemento que tivemos que seguir como Administración pública que non pode saltar as leis para poder volver sacar a licitación a obra».