Marta Mouriño Taboada recibirá a Pandeira de Honra no Serán das Letras

La Voz de Galicia R. Ramos

lalín / La Voz 15/07/2020 20:16 h

Este ano a Pandeira de Honra no que será o cuarto Serán das Letras Galegas de Lalín, será entregado a Marta Mouriño Taboada «pola súa contribución a conservación e ensino da música tradicional galega e recollida de cantigas e bailes populares». A elección foi feita pola concelleira de Cultura, Begoña Blanco; o técnico cultural, Damián Paio, un representante de cara unha das catro formacións participantes no Serán: Ailola, Carballeira de Cercio, Os Dezas de Moneixas e O Carballo da Manteiga, ademáis do presentador do acto, Celso Fernández Sanmartín.

Marta Mouriño sinalaba que «agradezo moitísimo a quen se acordou de min», pero apuntaba que «eu fago isto porque é o que me gusta» e confesaba que este tipo de actos de recoñecemento público «danme moita vergoña», aínda que entende que é mostra de agarimo cara o seu traballo de toda unha vida. Mouriño Taboada comezou a formar parte do grupo Brincadeira de Santiago en 1993, un ano máis tarde foi socia fundadora de Ailola, en Lalín. Mestra de baile tradicional en moitos lugares de Deza, recolleu bailes e cantos dos maiores de Deza, e outras zonas de Pontevedra e A Coruña. Cunha gran formación, é percusionista dos grupos Acibreira, Art-Monium, a charanga Vai de Baile da TVG e dende o ano 2000 é mestra do grupo de pandereteiras Ponte de Prata de Botos.