Un vídeo para un Lalín que se quiere libre e igualitario

La Voz de Galicia Rocío Ramos

15/07/2020 20:16 h

La teniente alcalde, Paz Pérez y la concejala Begoña Blanco presentaron ayer junto con la técnico de Igualdade, María Jesús Payo, el vídeo de la campaña Quérome libre financiada con fondos del Pacto de Estado contra la violencia de Género recibidos por el Ministerio de Igualdad con el objetivo de promover la igualdad y lanzar un mensaje contra la violencia de género. Se apuesta por el mismo lema del de la campaña del pasado año que tuvo mucho éxito y «foi recollida no repositorio de boas prácticas» y que se seguirá usando . Se cambió la tipografía inspirada en la que utilizaban en los carteles de las primeras mujeres sufragistas de Estado Unidos. No Majors Films se encargó del trabajo audiovisual. Payo explica que «o que pretendíamos era romper coa idea de campaña de unha muller rota, destrozada e a pesar da dureza do problema queriamos dar unha mensaxe positiva e quixemos traballar con xente e localizacións de Lalín».

En el vídeo participaron 27 personas de Lalín de colectivos como Máisquedanza, Scene Ballet, las abellonas, el club de atletismo, nadadoras o A Carballeira. Son imágenes con fuerza incrustadas a lo largo del vídeo con una música que quiere transmitir lucha. Aparecen localizaciones en espacios naturales como la Carballeira de O Rodo o la de Catasós e instalaciones deportivas como la piscina del Arena, las pistas de baloncesto o el Agro de Lalín de Arriba, entre otras.

Señalan que la campaña está dirigida a todo el mundo pero especialmente a los jóvenes. Begoña Blanco destaca que «queríamos que se sintan identificados» y que «fíxose con grupos pequenos, son imaxes de persoas individuais ou convivintes», agradeciendo a todas las participantes su colaboración desinteresada. Las responsables municipales pusieron el acento en la necesidad de ver la grabación varias veces para ir cogiendo los guiños que se plasmas en las imágenes y que van desde los mensajes en los monopatines a los rotulados en las camisetas o gorros. Preparan otra campaña con las asociaciones del Lalín Diverso que estará lista en un mes.