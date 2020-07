Prazas dispoñibles nos minicampamentos de verán en Silleda e Lalín

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia

14/07/2020 21:26 h

Aínda quedan prazas para diversas quendas nalgúns minicampamentos do programa Coñece Galicia. Hai unha praza no campamento de Miniaventura no Deza, na quenda do 27 ao 31 de xullo en Silleda; en O Nosos Rural en Lalín faltan sete na quenda entre o 17 e o 21 de agosto e doce na do 14 ao 28. Estas actividades desenvolveranse en aloxamentos turísticos na provincia de Pontevedra.