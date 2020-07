Cuíña tilda de dispendio el abono de 10.000 euros en tres sesiones de cine

0

La Voz de Galicia amelia ferreiroa

lalín / lA voz 14/07/2020 21:25 h

Sorprendido dijo sentirse el coordinador de Compromiso por Lalín (CxL), Rafael Cuíña, por la bajada del PP en Lalín, «tanto en votos como porcentualmente e pola tranquilidade coa que os analizaron como se non lles importara», comentó ayer en Radio Voz, refiriéndose a los resultados de los comicios autonómicos del pasado día 12. Alabó la buena organización apreciada en los colegios electorales, «aínda que tiña as miñas dúbidas ao respecto», y la espectacular subida del BNG a la que se sumó «según a miña impresión, xente da directiva e do noso grupo de traballo do día a día. Outros votaron ao PSOE, e o votante medio de Compromiso estou convencido que apoiou ao PP. Se o BNG ten 900 votos nas municipais e case 2.200 nas autonómicas dalgún sitio saen». Compromiso es una formación política imprescindible, dijo, «para ser a alternativa a un goberno de trinta anos e sen quen o PP o tería moi fácil».

El coordinador de la formación galeguista cuestionó además el gasto que destinará el Concello de Lalín a una actividad de sesiones de cine en el exterior, prevista para este fin de semana, en la que se podrán visualizar tres películas. Una programación cinematográfica que supondrá un desembolso económico de casi 10.000 euros. Para Cuíña se trata de «un dispendio que non entende creo que ninguén, ocórrenseme moitos outros sitios onde metelos. Claro que se pode facer ao contar coa caixa chea, a que deixamos, pero dende o meu punto de vista é un auténtico despilfarro».

La formación que lidera Cuíña llevará además al pleno ordinario de este mes de julio la solicitud de comparecencia de los concejales que cuentan con dedicación exclusiva, «para que den conta do traballo feito neste algo máis dun ano». Entiende que el asesor Antonio Rodríguez tiene que estar sometido a fiscalización; «é asesor político, cobra 38.400 euros ao ano, e se Crespo di que non compareza pois que explique el o que fai. Anunciamos o que ía pasar coa empresa Nexia no vial de Maceira, advertimos dos problemas que tiña, pois terán que dar explicacións tamén despois de tantas portadas que ocupou a rúa Calvo Garra que executou precisamente esa firma».