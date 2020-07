La AED solo recibe una decena de solicitudes para los microcréditos de Lalín

0

La Voz de Galicia

15/07/2020 21:15 h

El Plan Lalín por Vir, consensuado entre gobierno y oposición, para hacer frente a las necesidades económicas derivadas de la pandemia contemplaba también la concesión de microcréditos a autónomos y pymes; merced a un convenio rubricado en el consistorio entre Sogarpo, Iberaval y Asociación de Empresarios de Deza. Una iniciativa que ya está en marcha pero no está cosechando, de momento, los resultados esperados pese a tratarse «dunhas axudas coma as que nunca vin, cun custe cero para o empresario», apuntó el presidente de la patronal dezana Antonio Lamas.

Detrás de la ralentización a la hora de solicitar este tipo de ayudas pueden esconderse dos factores; «sorpréndeme de que vaia tan lento e pode ser por descoñecemento ou polo feito de que non o necesitan».

Las ventajas que ofrecen estos microcréditos deberían de impulsar su demanda, «ao ser o custe real 0, cuns gastos financieiros asumidos polo concello e cunha cantidade de diñeiro a 5 anos sen pagar nada o primeiro ano» aseveró Lamas, pese a que hasta la fecha solo se registraron una decena de solicitudes. La gestión de estos microcréditos que se mantendrá a lo largo de todo este año, y cuya cuantía máxima es de 120.000 euros, está siendo llevada a cabo por técnicos de la Asociación de Empresarios de Deza. «A asociación encárgase e todas as xestións polo que os interesados só teñen que interesarse polas condicións». Una semana en la que el presidente de la patronal dezana cursó una misiva a todos los directores de entidades financieras que operan en Lalín para que se adhieran a este plan, «obviamente nos termos que asinamos coas sociedades de garantía recíproca». Lamas reiteró la conveniencia de apostar por esta línea de ayudas «xa que se non funciona non poderemos pedir que se repita para o ano que vén e que o concello destine unha partida orzamentaria para este tema».