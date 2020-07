Cuíña pide un protocolo en Lalín para hacer frente a posibles rebrotes

0

lalín / la voz 10/07/2020 22:50 h

El coordinador de CxL, Rafael Cuíña, reclama un protocolo para hacer frente a Lalín a posibles rebrotes del covid-19. Dice que «nono hai que sepamos» y se hace eco «da preocupación dos veciños». Insta al gobierno local a informar a la ciudadanía mediante un bando de la alcaldía o a través de cualquier otro medio de a dónde se tiene que dirigir en el caso de presentar algún síntoma de covid-19 y cómo tiene que actuar.

Critica que la Xunta delegue la vigilancia y el control en los concellos recordando la extensión geográfica enorme del concello lalinense, con la existencia de mil kilómetros de pistas y 352 núcleos de población. Comenta que en el centro de salud los trabajadores les comentaron que no tienen ninguna orden del concello. Cuíña dice que sus declaraciones no son una crítica al gobierno local sino una advertencia y argumenta que con la aparición de rebrotes en diferentes puntos de Galicia esta situación acabará llegando a Lalín.

Cree que debería haber un protocolo claro de actuación a modo de prevención y antes de que sea tarde y se dé esta situación. Considera que tiene que ser la Xunta la que se encargue de estas funciones que ahora delega en los concellos y en alcaldes y recuerda que en Lalín la Policía Local tampoco tiene suficientes agentes para llevar a cabo esta labor de vigilancia y control que se les exige desde la Xunta. Cree que «é moi inxusto delegar nos concello e non dotalos, é absolutamente intolerable».

Cuíña quiere saber si está garantizada la seguridad en los colegios electorales, especialmente en los del rural y reitera su malestar en el tema de los microcréditos que fue, dijo, una idea que apuntó él en la primera reunión del Lalín por vir que «Crespo non vía e quedou esgotado ata que unhos días despois falou con Lamas». En este sentido señaló que no le gusta especialmente que la AED gestione los microcréditos.

Dormir en los cajeros

Destacó la mala situación económica que están ya viviendo alguna gente señalando que hubo gente durmiendo en los cajeros que lo comunicó al Concello y que la teniente alcalde Paz Pérez actuó diligentemente. Una situación a la que sumó «parellas as que lle están pagando noites en hostais e xente que nas tendas están pedindo que se lles fíe»

Quejas de las peluquerías que aún no cobraron las ayudas

Cuíña se hizo eco de las quejas que le trasladaron desde las peluquerías lalinenses porque aún no cobraran las ayudas municipales. Cree que Lalín va a llegar tarde , a diferencia de otros concellos que, dice, activaron antes este tipo de ayudas. En el caso de Lalín explica que estas ayudas se tenían ya que haber cobrado porque era cuando se necesitaban y de nada van a valer si llegan tarde. Señala que «a xente quería telas cobrado fai tempo». Echa la culpa del retraso al hecho de que «no actual goberno so Crespo e Paz Pérez teñen experiencia política» y cree que «igual cando vaian a cobrar xa non vale porque o enfermo xa deixou de respirar». Cuíña pregunta de nuevo al regidor cuál es la maraña que había en el Concello porque sigue el mismo personal.