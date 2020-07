El BNG defiende que los paraguas atraen visitantes a Lalín, algo que se necesita

0

La Voz de Galicia

lalÍn / la voz 08/07/2020 21:35 h

El BNG de Lalín sale al paso de las declaraciones del regidor que apuntaba que este año no se colocarían los paraguas en la rúa Colón porque eran más necesarias las ayudas directas a los comerciantes. El portavoz nacionalista, Francisco Vilariño, autor de esta iniciativa de los paraguas, cree que una cosa no tiene que ver con la otra y que iniciativas como esta «son máis necesarias que nunca neste momento porque son medidas que promocionan a vila en positivo e son máis razóns para vir a vela». Le produce «unha gran tristura» que se desechase esta iniciativa, que «Crespo recoñece que foi moi exitosa» y achaca el rechazo a «que é algo que ven do anterior goberno». Recuerda que la idea que tenían era ir ampliando cada año con otras calles y otros elementos para ir dando color a otras rúas como la Principal y la Rosalía, con propuestas diferentes. Una de ellas iban a ser cubos de colores con luces. En el caso de los paraguas cree que el gasto es solo colocarlos porque ya se dispone del material.