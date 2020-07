Lorenzo rebate a Cuíña que aún no se decidió si habrá este año presupuesto

0

La Voz de Galicia

Lalín / La voz 03/07/2020 22:21 h

La concejala de Facenda de Lalín, Raquel Lorenzo, pidió al coordinador de CxL, Rafael Cuíña, que «deixe de enganar e non fale de decisións que están sen tomar nin concretar». Cuíña había criticado la posibilidad de que el PP, con mayoría absoluta, no lleve a aprobación este año el presupuesto municipal. Lorenzo incidió en que dependerá de «xuizos políticos e tamén técnicos en función de como evolucionen os ingresos, as axudas que cheguen doutras administracións e dun longo etcétera», por lo que lamentó el «cinismo extremo» del coordinador de CxL.

«Semella que ten esquecido que as administracións, a local incluída, están atravesando unha situación sen precedentes debido a pandemia do coronavirus e pretende que funcionen como si nada tivese ocorrido», achacó Lorenzo a Cuíña. Criticó que prefiera obviar «que a estas alturas son todo incertidumes nos números das administracións que nin saben cos cartos dos que poderán dispor, nin dos ingresos que terán polos distintos conceptos e nin siquera dos gsatos que deberán facer fronte ata final de ano e que mentres as administracións superiores non movan ficha, os cartos dos que se poderá dispor son un misterio».

La edila popular pidió a Cuíña que se preocupe de hacer aportaciones en positivo para los vecinos, recordándole que las cuentas saltaron por los aires por el covid-19.