Cuíña cuestiona la falta de desbroces y que los propios vecinos los hicieron en Donsión

0

La Voz de Galicia

lalín / la Voz 16/06/2020 21:53 h

A falta de un balance detallado y pormenorizado de este primer año de gobierno del PP en la alcaldía de Lalín, que ofrecerán mañana en una comparecencia conjunta miembros de Compromiso por Lalín, su coordinador, Rafael Cuíña, ya sentenció ayer que este fue un año perdido. «Aparte de dárlle cartos ás bandas de música, que me parece moi ben, non vimos ningún proxecto importante que comezase», dijo en Radio Voz. Cuíña reiteró que lo único visualizado en los últimos doce meses fueron proyectos diseñados por el anterior gobierno, una cuestión que le suscita sorpresa.

«Pensei que ían entrar con forza ao deixar nós o Concello no seu mellor momento económico, o máis solvente na súa historia, pero só escoito falar de man tendida, nada máis», afirmó. El coordinador de CxL le pide al gobierno actuaciones inminentes «e non fume e declaracións de intencións do que se vai facer nun futuro, que xa pasou un ano». Reitera la necesidad de acometer un plan urgente de desbroces en las parroquias, cuyos vecinos los solicitan, llegando incluso algunos a acometer trabajos de limpieza en las pistas como han hecho los vecinos de Donsión, según afirmó Cuíña. Insistió también sobre el funcionamiento de brigadas de obras en otros concellos, caso de Silleda y Agolada, mientras que su puesta en marcha en Lalín se demoró «e dicían que era porque non deixaba a Deputación contratar, pois é mentira. En Lalín chégase sempre tarde e xa se ve. É unha vergoña ver como outros concellos chegan antes niso e aquí se vai tarde».

Aprovechó el coordinador de la CxL para reclamar una vez más el acceso a la documentación que requieren al tener actualmente siete informes pendientes de entregar, «algúns dende fai meses como na mellor época do oscurantismo».

Instar a Estado y Xunta a favorecer planes de empleo en el municipio

Compromiso por Lalín ya había anunciado que llevaría al próximo pleno la pérdida de partidas para talleres y promoción de empleo. La formación ya registró una moción en la que propone a la corporación exigir al Estado reponer «as partidas económicas negadas en materia de emprego, causa á que se acolle o ente autonómico para negarllo o Concello». A su vez, a la Xunta se demandaría dotar a Lalín con una partida de 400.000 euros para empleo, equivalente «a que deixou sen efecto para obradoiros de emprego». También a la Administración autonómica se le pediría permitir al Concello desarrollar un plan de empleo local para jóvenes y parados de larga duración, con fondos municipales de 135.000 euros, como el presentado en el 2017 sin respuesta por el anterior gobierno local.