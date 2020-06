Cuíña lamenta esperar meses para recibir informes del Concello

0

Lalín / la voz 12/06/2020 22:20 h

El coordinador de Compromiso por Lalín (CxL), Rafael Cuíña, mostró ayer su preocupación por el oscurantismo con que actúa el gobierno local del PP al limitar el derecho de la oposición para acceder a información. Datos que resultan necesarios, recuerda, «para poder facer o noso traballo fiscalizador, encomendado polo pobo de Lalín». Afirmó que CxL tiene pendientes de recibir hasta seis informes de diferentes departamentos municipales «dende hai meses».

Cuíña también lamentó que las actas de las juntas de gobierno local les lleguen «de catro en catro, e ademáis o acceso á información sempre coa coletilla de que se dará información a criterio do grupo de goberno, como se en unha ditadura estivésemos». Consideró que esta forma de actual «de claro tenor antidemocrático» suponen un retorno al «ordeno e mando que parecía felizmente superado».

«Non pode ser que os que representamos a milleiros de veciños intentemos ser calados e que non fagamos a nosa labor de oposición», incidió Cuíña, afirmando que «os atrancos para acceder a expedientes, a dilatación e negación de informes, as contratacións a familiares polo método do dedo divino e a voltar aos cidadáns afíns e non afíns, non é o que quere o pobo». «Crespo, que asegurou ter aprendida a lección, semella incapaz de reconducir a súa actitude», aseverá el coordinador de CxL, reiterando que la oposición representa a más votantes que el gobierno y no aceptan «burdos intentos de silenciarnos».