El PSOE lalinense critica la falta de transparencia del gobierno local en su gestión

La Voz de Galicia

Lalín / la voz 09/06/2020 20:16 h

El grupo municipal socialista de Lalín cuestionó ayer la falta de transparencia del gobierno local. Aluden por ejemplo a que la página web municipal no se ha actualizado durante el primer año de mandato del PP, «impedíndolle así á cidadanía o seu libre excercicio de acceder a información pública».

Recalcan que en este primer año no se subió a la web municipal ningún acta plenaria ni de junta de gobierno local, «seguindo unha liña de falta de transparencia absolutamente intolerable». Dicen que «calquera lalinense pode coñecer o que pasa, por exemplo, en Rodeiro accedendo ás actas plenarias e de xunta de goberno desde Concello, pero non ten a posibilidade de consultar as de Lalín». Reclaman que se actualice esa información de carácter público, además de aludir a falta de actualización de datos contables y de presupuesto o de contratos menores.

Por otra parte, criticaron que se otorguen plazos de hasta 48 días para acceder a información solicitada por la oposición, cuestionando las noticias en la web, «só para darlle bombo ao alcalde».