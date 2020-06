La crisis sanitaria obliga a cancelar citas como el San Xoán, O Corpiño y el San Pedro

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia

lalín / la voz 09/06/2020 20:16 h

La crisis sanitaria sigue dejando por el camino distintas citas festivas en el calendario de Lalín. Como confirmaba ayer el regidor, las más inmediatas no se celebrarán. Un paquete donde se encuadra desde el San Xoán a O Corpiño y San Pedro. Pero José Crespo incluso apuntó, en una entrevista en Radio Voz, que considera complicado que se puedan llevar adelante en septiembre las de As Dores.

«Ante o risco eu vexo que se anularon dun xeito razoable os San Xoán que había e terá que pasar o mesmo con outras cousas», aseveró, resaltando que están a la espera de instrucciones para ver qué deben hacer ante las posibles peticiones de licencia para fiestas desde las parroquias del rural. «Iso téñeno que dicir as autoridades sanitarias e miraremos se pode haber festas de verán ou no», afirmó Crespo. A título personal le gustaría que hubiese fiestas por As Dores, «pero aí empeza o outono e non podemos correr riscos de que ao mellor sexa un motivo para que poida contaminarse a xente» y no se correrán riesgos, aunque matizó que «as cousas van cambiando dun día para outro».

Las posibles actividades festivas e incluso las culturales, de hacerse, serán con aforos reducidos y sin riesgo de infecciones. Confía el regidor que haya cierta normalidad para las fechas navideñas y que no llegue a afectar la pandemia a la Feira do Cocido del 2021, una fecha muy importante para Lalín y su comarca.