Cuíña achaca la «brisa suave» en la política a la actitud de la oposición

Lalín / la voz 27/05/2020 19:54 h

La «brisa suave» que vive la política en Lalín, según dijo en Radio Voz el regidor, al valorar el primer año desde las elecciones municipales, se debe al «exercicio de responsabilidade amosado pola oposición». Así lo consideró ayer el coordinador de CxL, Rafael Cuíña, defendiendo que «dedicámonos a unir forzas pensando so nas necesidades dos lalinenses a raiz da pandemia». Recordó que los primeros meses de mandato fueron de «exercicio ditatorial de Crespo nos plenos... con expulsións absolutamente inxustificables de concelleiros».

«Crespo non está lexitimado para atribuirse o que non lle corresponde, despois de facer unha oposición na que valeuse dun tránsfuga para facer irrespirable o ambiente... chegando incluso a relacionar ao anterior goberno con tramas de corrupción», argumentó Cuíña, «por non falar de listas de listos que agromaron nas eleccións para intentar dividir voto, coa desaparición -cando menos sospeitosa- dos seus candidatos, a modo de dimisións masivas, o día seguinte aos comicios». Dijo no gustarle el tono «paternalista» del regidor, incidiendo en que la oposición demostró que le importa Lalín: «Nin nos portamos ben, nin mal, nin debemos nada a ninguén que non sexa o pobo de Lalín»

Para el coordinador de CxL, durante este año el PP solo «fixo pagar favores políticos a acólitos», recalcando que proyectos en marcha como pistas, cinturón verde o CIS vienen del gobierno anterior. Afirmó que en el peor momento de la historia de Lalín, «o goberno estivo mes e medio desaparecido, e sempre detrás de iniciativas de concellos como Silleda e A Estrada».

Carencias, para Ciudadanos

Por su parte, el responsable de Ciudadanos en Lalín, Alberto Senande, dijo que en este primer año de mandato no se solucionaron carencias en inversiones, mantenimiento o infraestructuras necesarias, entre la «inoperancia de sus mandatarios».