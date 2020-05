La peatonalización se estrenó con terrazas llenas y poco ambiente en las calles

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Rocío Ramos

lalín / la Voz 16/05/2020 22:30 h

Lalín y A Estrada estrenaron ayer calles cerradas. Una peatonalización que se inició en una jornada soleada y de buen tiempo. Las policías locales de ambas localidades coincidían ayer en afirmar que en las calles no se vio mucho ambiente y había poca gente paseando y ocupando los espacios libres de coches.

En Lalín, el ambiente estuvo en las terrazas que estuvieron prácticamente llenas toda la tarde en todas las zonas. No solo las de las calles más céntricas como la Praza da Torre, Loriga o Rosalía de Castro sino también las de otras algo más alejadas como por ejemplo la de la estación de autobuses. En A Estrada, la Policía Local achacaba la falta de gente en las calles precisamente al buen tiempo y suponía que muchos vecinos habrían aprovechado la posibilidad de desplazarse dentro de la misma provincia para ir a una segunda residencia o desplazarse a la casa de la aldea y ver, en algunos casos, a padres o abuelos en el primer fin de semana desde la entrada en la fase 1. Estos días la costa también pudo ser un reclamo para muchos y la falta de aglomeraciones en las calles ayer por la tarde hacía pensar en desplazamientos fuera de la localidad.

Hubo también quien se quedó y por las calles se vio a familias, a amigos, y a pequeños grupos de jóvenes paseando o tomando algo en alguna terraza. Algunos niños disfrutaron también del espacio extra sin coches para sacar la bicicleta o el monopatín, pero no fueron muchos.

En Silleda, era el segundo fin de semana de peatonalización y al igual que ocurrió en Lalín y A Estrada, los agentes de la Policía Local tampoco apreciaron mucho movimiento. Aquí la peatonalización es a largo de toda la jornada. Por la mañana hubo algo más de gente a causa de las compras y las visitas a los supermercados. Fue para la Policía Local la actividad de una jornada normal de sábado.

Y la tarde no fue diferente. Que las calles no estuvieran llenas un día de sol hace pensar en que los vecinos no se quedaron en sus casas y se desplazaron fuera. Después de meses de confinamiento, cualquier escapada por corta que sea estaba en la lista de deseos de todos. Un deseo que seguramente muchos pudieron o, al menos, intentaron cumplir ayer. No hubo multas ni en Lalín ni en A Estrada ni en Silleda y solo alguna advertencia en algún caso por parte de los agentes de la Policía de la zona.