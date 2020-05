Actos polo Día das Letras Galegas

0

La Voz de Galicia

18/05/2020 05:00 h

En Lalín o Concello celebrou as Letras Galegas cunha charla de Daniel González Alén e Cecilia Doporto sobre a relación de Carvalho Calero co Deza e con figuras lalinenses como a do astrónomo Ramón María Aller, do que tamén falaron. Outra figura das letras no Deza, Manuel Varela Buxán, foi lembrado nesta iniciativa municipal.

A asociación cultural Vagalumos de Tabeirós-Terra de montes divulgou una conferencia de Carvalho Calero xunto a un artigo sobre Marcial Valladares e fixeron una lectura de textos e sonetos do escritor ferrolán.

Na Estrada, se fixeron públicos onte os premiados do sétimo concurso de micropoemas e microrrelatos no que participan os centros educativos deste municipio. Os traballos gañadores quedarán recollidos nun libro e no caso do CEIP de Oca en micropoemas gañaron Mario Moimenta Brey, Fabiola Valiña Sainz e Alba Moimenta Brey, mentras nos microrrelatos o fixeron Aitor Gestoso Fuentes, Santiago Gómez Mella e Pablo García Collazo.