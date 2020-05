Una treintena de fieles tras recuperarse las misas presenciales en As Dores

0

La Voz de Galicia

lalín / la voz 11/05/2020

La iglesia parroquial de As Dores Lalín celebró ayer a las 10.30 horas la primera misa presencial, dentro de la fase 1 de desescalada, que permite alcanzar el 30 % del aforo de los templos dedicados al culto. Medida que se cumplió al asistir una treintena de fieles a ese oficio, que «cumpriron estrictamente as medidas de seguridade que marcan as autoridades sanitarias», destacó el párroco Marcos Torres, siendo el aforo máximo permitido en esta situación de alarma de 95 personas, al contar con un máximo de 300 plazas.

Lalín mantendrá dos misas diarias a las 10.30 preferentemente dirigida a mayores de 69 años y a las 20.30 horas para mos menores de esa edad, «atendendo así os horarios en que poden saír a pasear segundo as franxas horarias». Al objeto de que se mantengan las medidas de distanciamiento social los bancos cuentan con señalización verdes para que cada fiel ocupe uno de los lugares señalizados además de hacer uso de gel hidroalcohólico, que está a disposición de los feligreses en el templo.

Silleda, O Corpiño y A Estrada también recuperaron los oficios presenciales, en distintos horarios y manteniendo en todo momento las medidas de aforo.