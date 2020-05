Lalín, Silleda y O Corpiño retoman misas diarias con culto público desde el lunes

0

lalin / la voz 09/05/2020 15:35 h

Los templos de Lalín, Silleda y O Corpiño retoman las misas diarias a partir del lunes. Así lo comunicó el párroco lalinense, Marcos Torres, indicando que ante el levantamiento paulatino de medidas restrictivas por parte del Gobierno ofrecen esta posibilidad. No obstante subraya: «Non debemos esixir aos fieis que vaian ao templo pero no caso de que decidan ir, si se lles esixirán as medidas de seguridade previstas». La iglesia de As Dores como el santuario de O Corpiño pueden asegurar el acceso ordenado y su continúa desinfección, por lo que retoman el lunes el culto público, explica.

En la capital dezana, las misas serán de lunes a sábado a las 10.30 y 20.30 horas, respetando así las franjas horarias de paseo: los mayores de 69 años podrán ir a misa de mañana, y los menores de esa edad, a la de tarde. El templo tiene 300 personas sentadas de capacidad, sin la tribuna, que estará cerrada, por lo que no podrá superar el centenar de fieles. Para la oración personal, estará abierta de 10 a 21 horas, con asientos reservados. En O Corpiño, las misas de lunes a sábado serán a las 12 y a las 18 horas. Y en Silleda de lunes a viernes a las 12, y el sábado a las 20 horas.

Torres recuerda que se mantiene la dispensa del precepto dominical y recomienda a la población de riesgo o con síntomas no acudir al templo.