Una recompensa para los que ofrezcan una pista para encontrar a Mini

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia

19/03/2020 19:51 h

La asociación Ayuda Alimentaria Animalista de Lugo se hizo cargo en el 2017 de una perrita que rescató del maltrato. Noelia Rodríguez explica que "cabía na palma dunha man, estaba agonizando, chea de carachas e tiña tantas lombrices que parecía que estaba chea de espagueti". Era "moi pequeniña e cremos que era un cruce de chiguagua". Fue adoptada por Mercedes Rodríguez Vázquez, de A Veiga, en el municipio de Lalín y se convirtió desde entonces en la reina de la casa. Su nombre es Mini. El pasado martes, cuenta Noelia, "estaba na horta coa familia e de pronto xa non a viron". Desde entonces la buscan desesperadamente, aunque el confinamiento no lo hace fácil.

De paso que pasean a los perros, sus dueños y sus vecinos la buscan dentro de lo posible, lo mismo que la Guardia Civil que está atenta por si la ven en sus recorridos de patrulla por la zona pero parece haberse esfumado. Noelia Rodríguez señala que "está castrada, ten o seu chip" y cree que "puderon habela roubado" porque le extraña que se fuera sola. La perrita es muy cariñosa y "si un coche lle parou pudo irse con calquera porque non a pudo tragar a terra". Buscan cualquier pista que le pueda dar alguien para dar con su paradero. Distribuyeron carteles con su foto y un mensaje. Se ofrecen cien euros de recompensa, pero podrían ser más en caso necesario. Todo porque Mini vuelva a casa. Tanto los miembros de la asociación como los dueños de Mini están preocupados por ella y sobre todo por no saber si está viva o muerta o si puede estar herida. Destacan que "todo o mundo a coñecía" y dado que está castrada no puede criar. Se ruega a los que puedan haberla visto o puedan dar una pista sobre su paradero llamen al 689 556 641. Confían en que la historia de Mini pueda tener un final feliz con la ayuda de todos.