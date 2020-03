La Escudería Lalín Deza aplaza sin fecha el XXV Rali do Cocido

0

La Voz de Galicia Javier Benito

12/03/2020 13:14 h

La Escudería Lalín Deza acaba de anunciar el aplazamiento del XXV Rali do Cocido, que se iba a disputar del 19 al 21 de marzo. La alerta sanitaria por el coronavirus había motivado que la Federación Galega de Automobilismo acordase que las pruebas a realizar careciesen de ceremonia de salida, tramo espectáculo y gala de entrega de trofeos. Cuestiones que iban a alterar de forma sustancial una edición tan especial como la del veinticinco aniversario del Rali do Cocido, lo que ha llevado a la organización a suspenderlo. Por el momento no ha fijado una nueva fecha para su celebración.