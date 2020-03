Santalla dice que insistirán con la ambulancia mientras «outros queren esconder o problema»

0

La Voz de Galicia

lalín / la voz 06/03/2020 22:19 h

El portavoz socialista de Lalín, Román Santalla, anunció ayer que se pondrá en contacto con la familia del vecino de Catasós fallecido esta semana en el PAC, a donde había llegado después de que tardase 36 minutos la ambulancia que le recogió en su domicilio al desplazarse desde Chantada. Cree que dar a conocer lo ocurrido no fue un error pero, por si hubiese sido así, pedirán disculpas además de transmitirles su pésame. Para Santalla ese caso sirve para reafirmarse en la necesidad de una ambulancia medicalizada para la capital dezana.

Desde el PSOE recalcaron que a los sanitarios a técnicos o médicos «nada hai que dicir de eles, nesa noite e todos os días para quenes pasan por urxencias». Santalla cree que el PP solo quiere esconder la problemática de la falta de la ambulancia, preguntándose qué podría pasar ante un paro cardíaco o un accidente, cuando la media «de forma permanente para chegar unha ambulancia en Lalín está entre 30 e 40 minutos e no resto de Galicia en 15». «Pasou con ese caso pero pasa calquer día», dijo.

Román Santalla insistió en la coherencia de su partido, «non nos descabalgamos» en la petición de la ambulancia como ocurrió en el pleno donde todos los grupos de la oposición la pidieron y que ahora esperan se sume el PP tras abordarse por los portavoces municipales su reajuste. «Neste tema non vamos a parar por enriba de acusacións de outros que queren esconder o problema como o PP, non nos van a amilanar», apuntó, insistiendo además en que no solo se tratará de pedir a Sanidade esa ambulancia sino también de plazos.

Cuíña espera consenso y muestra su preocupación por la dotación del CIS

Rafael Cuíña también habló ayer de la ambulancia y el principio de acuerdo entre PP, CxL y PSOE, desmarcándose el BNG, adoptado en la reunión de portavoces. Aunque consideró endebles las razones del regidor para no votar en su día la moción, espera que tras matizarse su contenido los populares sí la aprueben y dejar fuera de la lucha política esta reivindicación, al ser una demanda de toda la sociedad. Pidió encontrar una solución ya para el riesgo potencial para los vecinos de esa carencia. Pero además mostró su preocupación sobre los futuros contenidos del CIS, que «non pode ser un ambulatorio coas paredes máis novas», recordando el trabajo realizado para el convenio.