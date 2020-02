El PSOE critica al gobierno de Lalín por no presentar el presupuesto municipal

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia

lalín / la Voz 22/02/2020 22:25 h

Los socialistas lalinense acusan el gobierno local de no haber elaborado el presupuesto de este año y que «non teña visos de presentar as contas cando estamos case no mes de marzo». Indican que «o PP vai gobernando a base de sacar cuestións menores, pero colapsa en calquer aspecto de relevancia» y que «a maior parte de 2020 levarase a cabo cun orzamento do anterior goberno, pois o aprobado para 2019 foi un calco do anterior».

Califican de «un desastre sen precedentes» la gestión del PP y creen que «o equipo de Crespo non é capaz de facer nada máis ca pensar en capas e cocidos para ricos a pesar dos catro asesores e os cinco liberados». Recuerdan que el gobierno aprobó un presupuesto el pasado mes de diciembre para ese mismo año que «era un corta e pega» del del gobierno anterior. Algo que, consideran, «vén a demostrar que no anterior mandato se facían moi ben as cousas e que as acusacións e políticas do PP na oposición eran pura manipulación e bloqueo político irresponsable».

Destacan que el anterior gobierno dejó el Concello sin deudas, una situación que, defienden, «facilita moito a xestión e tramitación dos orzamentos». El grupo municipal socialista apunta que les llegan noticias desde el Concello «que afirman que internamente reina o caos por culpa dun equipo incapaz de adaptarse á xestión administrativa e que foi deseñado exclusivamente para arañar votos, pero sen capacidade para gobernar».

se quejan de que en el anterior mandato Crespo aseguraba que si el fuese alcalde «os orzamentos entrarían en vigor o 1 de xaneiro» y consideran el retraso como «un engano do que presumía de gran xestor e que agora, en maioría (non como o goberno anterior), con é quen de cumprir coa súa palabra e todo apunta a que non presentará as contas ata o segundo semestre co conseguinte perxuizo».