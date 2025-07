El PP recupera la alcaldía de Forcarei tras prosperar la moción de censura junto a un exedil socialista

Adrián Freiría

Belén Cachafeiro se convertía cerca de la una de la tarde en nueva alcaldesa de Forcarei tras la moción de censura presentada por los cinco ediles del Partido Popular y un concejal no adscrito, que había concurrido en las elecciones del 2023 en la lista del PSOE. Tanto los cuatro munícipes socialistas, con la ya exalcaldesa Verónica Pichel al frente, como el representante municipal del BNG, votaron en contra. Una sesión plenaria en una abarrotada sala que transcurrió con normalidad, con aplausos de los afines a cada formación política y con un respaldo mayor de cargos del PPdeG, con su secretaria xeral y diputada autonómica, Paula Prado, al frente. En las filas socialistas brillaron más las ausencias, porque ni Carmela Silva, presidenta del PSdeG, ni el secretario xeral del partido en la provincia de Pontevedra, David Regades, cumplieron su anuncio de asistir al pleno.

La sesión comenzó tras entrar junto todo el grupo municipal socialista entre aplausos. Los concejales populares, junto al no adscrito, Rafael Fiestras, y el del BNG, Roberto Jorge Correa, ya habían llegando de forma escalonada a la sala. Tras constituirse la mesa de edad, se procedía a dar lectura a las motivos que argumentaban los seis ediles firmantes en su moción de censura, incidiendo Alejo Vidal, edil del PP, en los seis años sin presupuesto aprobado entre otros incumplimientos en materia económica, como comprometer pagos sin crédito o la pérdida de tres millones de euros en ayudas durante mandato y medio que estuvo el PSOE al frente del Concello.

La ya exalcaldesa socialista, Verónica Pichel, fue la primera en tomar el turno de palabra para mostrar su desacuerdo con la moción. En su intervención eludió criticas más directas a sus promotores, apuntando la sentencia del Tribunal Constitucional cambió las reglas del juego y toca respetarlas aunque no se compartan. Deseó éxitos a Belén Cachafeiro como regidora por el bien de Forcarei, afirmando que el PSOE apoyará todo lo que resulte mejor para los vecinos, además de defender su orgullo por la labor desarrollada en estos años y confiando en que dentro de dos años los vecinos apuesten de nuevo por su partido. Pichel dijo que lograron muchos logros, para destacar solo que el principal fue el apoyo y cariño de muchos vecinos, recibiendo un aplauso del público.

Por el Partido Popular intervino de nuevo Alejo Vidal para afirmar que entendía el desacuerdo del PSOE con la moción y reiterar que la decisión la adoptaron por el bien de Forcarei. Con ironía también agradeció a Pichel su anuncio de que aplaudirán las inversiones que lleguen de Xunta y Diputación. Tomaba el testigo el edil del BNG, Roberto Jorge Correa, quien lamentó tener que llegar a este pleno después de cuarenta años de esfuerzo para que dejase de gobernar el PP. Cargó contra el PSOE pero a nivel provincial por haber dilapidado ese logro y por asesoramiento nefasto, dijo, exculpando a la todavía regidora y sus compañeros de gobierno. Cuestionó además la ley del Tribunal Constitucional, animando a buscar su revocación, para remarcar que estas mociones solo facilitan gobiernos de PP o PSOE, lo que generó cierto revuelo entre los asistentes al pleno.

El edil no adscrito, Rafael Fiestras, recordó que le fueron a buscar en el 2022 y decidió concurrir en la lista del PSOE con la idea de trabajar por y para Forcarei. Pero después le expulsaron del gobierno local y como esas ideas siguen vigentes, decidió apoyar la moción de cesura. Y dio las gracias a Verónica Pichel con ironía porque ahora estaba en esa situación, recibiendo al término de sus palabras un largo aplauso, al que en principio no no se sumaban los populares pero terminaron por hacerlo. Tras intervenir todos los grupos políticos tocó votar a viva voz y poniéndose en pie los ediles, confirmándose que la moción prosperaba con los votos de los cinco ediles del PP y el no adscrito, mientras votaban en contra los cuatro del PSOE y el del BNG. Belén Cachafeiro se levantaba de su asiento entre aplausos con la mano en el corazón antes de jurar su cargo, al que regresa tras una primera etapa entre el 2012 y el 2019, recogiendo el bastón de mando entre una atronadora salva de aplausos con buena parte de los asistentes al pleno en pie y con carteles de «Forcarei con Belén» o «Belén alcaldesa».

Los socialistas abandonaban entonces la sesión plenaria, algo que pretendía hacer inicialmente el concejal nacionalista, quien finalmente se quedó ante peticiones del público. En la entrada a la casa consistorial se escuchaba de fondos los aplausos a Verónica Pichel de sus compañeros de partido mientras comenzaba la intervención de Belén Cachafeiro como nueva alcaldesa de Forcarei, quien aseguró que buscará retomar el funcionamiento democrático del Concello, así como la atención a todos los vecinos de las trece parroquias y encauzar la situación económica o solventar las deficiencias en los servicios municipales, que ejemplificó con el de ayuda en el hogar, conocido popularmente como SAF. Una declaración de intenciones que cerró casi sin voz y con alguna lágrima en los ojos al agradecer el apoyo de su familia, en especial de su padre fallecido hace poco tiempo. Después llegarían las fotos de rigor, los abrazos y las felicitaciones para esa nueva andadura de Belén Cachafeiro como alcaldesa de Forcarei.