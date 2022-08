La consellería precisó que el embalse de Pontillón de Castro, que conserva esta semana un caudal medio de más de un hectómetro cúbico y medio, «permanece como reserva de auga no caso en que o río non sexa suficiente». La consellería apunta que ante una «hipotética imposibilidade» de usar el Lérez para el abastecimiento, en Pontillón habría agua para un período de quince días a un mes, «dependendo do consumo».

Esta es la opción que utiliza el Concello de Pontevedra desde siempre y este mismo verano en el protocolo de medidas extraordinarias, diseñado por el ejecutivo pontevedrés, se prevé recurrir al embalse en situación de «escaseza grave» si se declarase la emergencia.