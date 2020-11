La policía sorprende a vecinos de Caldas y Forcarei en Vilagarcía

0

Vilagarcía / La Voz 14/11/2020 20:52 h

El lugar es, desde luego, estratégico. La rotonda de As Carolinas marca el acceso de Vilagarcía hacia Pontevedra y el interior de la provincia. Si no conoce la red de atajos de la periferia de la ciudad, será difícil que quien proceda de esas áreas o se dirija a ellas no pase por esta glorieta. La presencia del hipermercado de Alcampo supone, por otra parte, un factor de atracción. Sucede que, con las limitaciones impuestas para frenar la pandemia, nadie, a excepción de la gente de Vilanova y Cambados, con la que el municipio forma una misma área de restricción, puede permanecer en la capital arousana sin un buen motivo para ello. Eso no fue impedimento para que un control de la Policía Local, ubicado en este emplazamiento, junto a la escultura de la Luz Salgada, detectase esta tarde varias infracciones del cierre perimetral. Entre ellas, las de vecinos de Caldas de Reis y Forcarei, que no pudieron justificar su estancia en Vilagarcía.