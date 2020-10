Los comuneros de A Madalena dan un ultimátum al Concello de Forcarei para el pago del canon por el circuito

0

La Voz de Galicia

a estrada / la voz 02/10/2020 22:23 h

Los comuneros de A Madalena (Forcarei) acaban de hacer llegar al Concello un informe jurídico en el que se apoya su exigencia de pago inmediato de la anualidad correspondiente al 2020 del canon por los terrenos que ocupa el Circuito de Velocidade.

La problemática entre los vecinos y el Concello surgió en el mes de mayo, cuando la comunidad le requirió al Concello el pago del canon, como se había venido haciendo en los últimos años. Según los comuneros, el gobierno municipal les trasladó la existencia de dificultades para realizar ese pago.

Según la comunidad de montes, tras la reunión con el gobierno «na que parecía que o principal problema era a duración do convenio, fixada en 25 anos», los comuneros remitieron al Concello una nueva propuesta de convenio que limitaba su duración a cuatro años, tal como exigía el Concello. La propuesta establecía que, ante la reducción de la duración, el canon anual pasaría a ser de 15.000 euros. Incluía además unas cláusulas garantizando un control mínimo sobre las instalaciones por parte de los vecinos. Según explican, el objetivo era que la instalación funcione como un elemento dinamizador de la zona y no se convierta en un negocio solo para generar lucro para una empresa. La propuesta fue presentada ante el Concello el pasado 2 de septiembre, pero hasta ahora los vecinos no han obtenido respuesta.

Ante esta situación, los servicios jurídicos contratados por la comunidad remitieron el 30 de septiembre al Concello un informe que apoya las propuestas que la comunidad había hecho llegar al gobierno y limita al 30 de octubre el plazo máximo para que el Concello proceda al pago del canon, según el convenio vigente. Transcurrida esa fecha, los comuneros no descartan llevar el asunto a los tribunales.

Desde la directiva de la comunidad indican que lamentan profundamente «que desde o Concello se promovese este clima de malas relacións, posto que ata o de agora o circuito foi sempre un punto de encontro entre a Comunidade e o Concello».

El colectivo vecinal espera «que se volva a ese clima de entendemento e de beneficios mutuos» y advierte que, de no ser así, utilizarán todos los recursos a su alcance para defender los intereses de la comunidad. Consideran que los argumentos aportados hasta ahora por el Concello para retrasar el pago del canon son «caprichos de rapaces totalmente faltos de valor legal».