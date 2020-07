Forcarei dedicará una calle al pintor Virgilio Blanco en Soutelo

0

La Voz de Galicia

a estrada / La Voz 17/07/2020

El pleno de Forcarei aprobó ayer por unanimidad los tres puntos del orden del día que se sometieron a votación. Uno de ellos fue el acuerdo adoptado para dar el nombre de una calle en el concello al pintor Virxilio Blanco Garrido. La propuesta partió de la Asociación Amigos da Terra de Montes y con ella, el equipo de gobierno pactó que la calle que se le dedicaría es la que actualmente se conoce como rúa do campo de fútbol, en Soutelo de Montes.

Virxilio Blanco (1896-1948), natural de la parroquia forcaricense de Presqueiras, fue un referente de la pintura paisajística gallega. Desde el Concello destacan «a súa obra de notable influencia francesa derivada dos seus longos períodos en París, onde adquiriu os modos pos impresionistas moi característicos nos seus traballos».

La corporación aprobó también por unanimidad y sin debate la adhesión del Concello a la Rede de Concellos Ágora, una iniciativa promovida por la Diputación que pretende multiplicar la recuperación y uso de espacios públicos para las personas con itinerarios peatonales y ciclistas.

Los ediles también acordaron de forma unánime adherirse a los Pactos de Alcaldes para el Clima y la Energía. Con estos se busca la creación de una reda permanente que avance hacia la adopción de medidas frente al cambio climático y el uso de energías renovables. En el pleno se dio cuenta de los decretos y resoluciones de la alcaldía y se dio cuenta de la petición de diversas subvenciones.

Al mismo tiempo, se informó a los miembros de la corporación de la solicitud de transferencia para el cofinanciación de Servizos Sociais para el que se pide 207. 378,60 euros.

El PP exige soluciones a las filtraciones del saneamiento

El PP pidió en el pleno soluciones al problema de salud público derivado, dicen de las filtraciones del saneamiento que afecta a casas y fuentes del Barrio de Abaixo. Acusaron al gobierno local de «ignorar o problema asegurando que as augas son potables». El PP acusa al gobierno de conocer esta situación «alomenos hai un mes» y piden que «deixen de ignorar o problema cunha actuación pasiva e adopte as solucións necesarias». El edil Vicente Búa leyó un escrito de una de las afectadas y llevaron una botella con una muestra de agua a la sesión para que el Concello haga un análisis que confirme, dicen, «o problema de salubridade». En la analítica hecha por los vecinos, dicen, «arroxa un resultado dun 30 % de fecais e a mesma foi solicitada pola alcaldesa e facilitada polos afectados». Apuntan que la fuente está cerrada con un cartel que dice que el agua no se puede beber.