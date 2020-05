El PP de Forcarei acusa al gobierno de abandonar a los vecinos y pide ayudas directas

0

a estrada / la voz 27/05/2020 19:54 h

El PP de Forcarei acusa a la alcaldesa, Verónica Pichel, de «secuestrar, amordazar e desprezar a democracia» por negarse a convocar en el plazo legal el pleno extraordinario solicitado por los populares para abordar un plan de ayudas directas a autónomos y pymes afectados por la crisis del coronavirus. Consideran que la regidora «simplemente está adiando un pleno que se vai celebrar malia os seus impedimentos, porque pretende seguir coa súa teima de abandonar aos moitos veciños que o están a pasar moi mal economicamente por esta crise sanitaria, e porque non ten ningunha intención de botarlles unha man cando máis o necesitan, pero na sesión vai ter que retratarse».

El PP dice que el Concello dispone de buena salud económica, con 873.000 euros en caja y 1,3 millones de remanentes: «É o momento preciso de empregala na sociedade e nos veciños», y muestran su disposición a estudiar un formato de ayudas con los otros grupos, con su Plan Económico Especial de Forcarei como punto de partida.

Los populares creen que Pichel no convoca la sesión por su «desprezo á democracia e medo aos plenos, onde se lle ven todas as costuras porque escapan ao control das súas fotos diarias artificiais, e a súa negativa a destinar fondos públicos en beneficio do interese xeral e dos veciños». Consideran que la alcaldesa «está a deixar moitos veciños atrás». El PP da por hecho que vencido el plazo estipulado el pleno extraordinario se fijará de oficio el 8 de junio a las 12 horas.