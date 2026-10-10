Un motorista de Caldas de Reis muere en un accidente por alcance en Dozón

Guardia Civil

Un motorista ha fallecido esta tarde en un accidente de tráfico registrado en el lugar de San Martiño, en el municipio dezano de Dozón. El siniestro tuvo lugar sobre las 16.30 horas en la carretera N-525, a la altura del kilómetro 274. El hombre, de 52 años y natural de Caldas de Reis, circulaba en moto en dirección a Ourense. Delante de él, en la misma dirección, iba un tractor que hizo un giro a la derecha hacia un camino de servicio. La moto alcanzó al otro vehículo antes de que se hubiese retirado por completo de la carretera nacional.

Al lugar de los hechos se desplazaron efectivos del 061, un helicóptero, Protección Civil, la Guardia Civil y los Bomberos del Deza, que realizaron tareas de señalización. No obstante, los médicos no pudieron hacer más que certificar la muerte del motorista, que no llegó a ser trasladado.