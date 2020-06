A política de apoio e mellora agraria non debe ser só auxilio

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Mario Vila López. Gandeiro licenciado en A.D.E. Dozón

28/06/2020 21:16 h

Todos os sectores, sexan do primario ou da industria transformadora, reciben apoio económico con menor ou maior contía. O asunto fundamental é se esa axuda, e todas as estratexias políticas cara o sector, permiten sostelo, garantindo a continuidade no tempo dunha actividade atractiva e con réditos para investir nela.A economía primaria, e en concreto a producióndo leite, debería contar con poder suficiente para permitir marcarse a súa propia marxe de beneficio sen estar fixada de maneira esóxena por outros actores. A gobernanza pública debería arbitrar e titorizar o cumprimento desa regra de transparencia.O arranque e desenrolo do tecido primario na Galiza ten moito potencial que tampouco está a ser activado. Canalizar e dinamizar as liñas que deberían facerse, con ferramentas que aporten complementos de valor, sen contaminar o prezo do litro de leite, seguen a estar pendentes.O prezo do leite é o resumo de toda a actividade. É o final dun valor trasladado,que debería ser o xusto, sen alteracións, senperturbar o verdadeiro importe. Fixado e cotizado no mercado coas leis dunha dinámica transparente e atada a forzas tendentesa dar un valor optimizado de todas as contías variábeis da transacción.Por desgraza, neste país, o prezo vénnos dado e a manobraque nos queda é axustar, na medida que poidamos, os custes de aquelas variábeis subtotais máis manexábeis dese valor final.A tarefa case se ve como misión imposíbel cando niniso se dá controlado. Por iso, a importancia de ter unhas liñas de apoio indirectas máis importantes, sen que afecten á baixada do prezo do leite é esencial. E non me refiro a un aporte só económico senón, ao de forzar unha maior amplitude da importancia que ten o sector primario na economía local do entorno.Hai moitas estratexias posíbeis á hora de poder facer valer a demanda dos produtos nosos, sen caer en políticas intervencionistas ou agresivas contra o foráneo. Suíza márcase obxectivosnesa liña, afronta un escenario que permite ás ganderías ter ganancias acordes. Francia, sendo membro da UE coma Galiza, tamén xoga nese papel.O futuro é incerto pero a política apropiada e adaptada a un sector, que demanda un horizonte de prosperidade, debería aparecer axiña.