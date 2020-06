Dimite el alcalde de Dozón, Adolfo Campos, por consejo médico

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia

26/06/2020 14:24 h

El alcalde de Dozón, Adolfo Campos, renuncia al cargo después de 33 años al frente del Concello, siguiendo consejos médicos. Explica que "desde hai tempo recoménndanme disminuir a miña actividade profesional". "Chega o momento de abandonar o servizo público e dedicar o meu tempo a miña familia e as miñas tarefas particulares" añade Campos, que dice dejar la alcaldía "coa conciencia do meu deber cumprido ao longo de todos estes anos, sen escatimar esforzos de ningún tipo ao servizo de Dozón". Se va, indica, "amosando un balance colmado de logros para o meu pobo e para os seus veciños, sendo protagonista dun período no que se viviu a maior transformación na historia destas terras".

Adolfo Campos dice sentirse "tremendamente orgulloso por ter sido durante tantos anos alcalde do pobo que me viu nacer e no que que se desenvolveu gran parte da miña vida persoal e profesional". Destaca que "de xeito reiterativo, os veciños de Dozón considerastes que eu era o home máis adecuado para ser o voso alcalde, como demostran as nove maiorías absolutas consecutivas acadadas, sendo continuadamente o alcalde con máis apoio de toda a provincia de Pontevedra".

Campos Panadeiros expresa "o meu máis sincero e emotivo agradecemento a todos os veciños de Dozón pola confianza que depositaron en min e en todos os equipos de goberno que me acompañaron ao longo destes anos" . A sus vecinos les dice que "sabedes que podedes contar conmigo para o que precisedes, agora xa non como alcalde, senón como un veciño máis do Concello de Dozón" quedando a disposición de todos ellos.