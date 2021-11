La familia del fallecido en el atropello de Soutelo se queja: «El PAC está a nueve minutos, pero el médico tardó más de media hora»

Rabia e impotencia. Eso es lo que siente la familia de José María Alberte Varela, el hombre de 87 años que murió el lunes tras ser arrollado por un coche cuando cruzaba la calle en un paso de peatones en Soutelo de Montes (Forcarei).

Su indignación está motivada por el tiempo de respuesta de los servicios de emergencias. El lugar del accidente está a 8,8 kilómetros del PAC de referencia, situado en el vecino municipio de Cerdedo. «Se tardan nueve minutos en llegar. ¿Cómo puede ser que la primera ayuda no llegase hasta pasada media hora y fuese una ambulancia que venía desde O Carballiño?», se pregunta Julia Cerdeira. Según explica, su pariente estuvo tendido en la calzada media hora. «Cuando llegó la ambulancia, resulta que venía sin médico», explica. Los técnicos de emergencias sanitarias inmovilizaron al herido y lo metieron en la ambulancia. Mientras, llegó el apoyo médico. «No podemos precisar cuánto tiempo había pasado, pero más de media hora seguro. No nos parece normal estando el PAC a nueve minutos», lamenta Julia Cerdeira. Según explica, el médico llegó en un taxi con base en el municipio de Forcarei. Otro médico que no estaba de servicio, pero que se encontraba en Soutelo acudió también a prestar ayuda. El herido partió rumbo al hospital de Pontevedra en la ambulancia de O Carballiño y a mitad de ruta fue cambiado a otra de Pontevedra, pero no consiguió llegar al hospital con vida.

«Tenía 87 años y estaba conectado a una máquina de oxígeno 18 horas al día porque tenía una enfermedad pulmonar. Pero tenía muy buena cabeza, vivía solo, se valía por sí mismo e iba todos los días a tomar su café. No sabemos si iba a resistir el golpe, pero la atención tardó demasiado. Nos sentimos abandonados, desprotegidos», dice la familia.