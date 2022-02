—¿Tiene algún proyecto estrella para este último año?

—Algo tenemos, pero eso tiene que ser una sorpresa.

—Algunos le llaman el Trump gallego ¿qué opina?

—Ja, ja. Igual es porque voy con la verdad por delante. No me importa, Al contrario, es un honor.

—¿Y qué opina sobre Trump?

—Hizo cosas buenas y también muy malas. Yo no puedo decir «Voy a hacer un muro y que lo pague Lalín», eso no es de un hombre, es de un payaso.

—Bueno, la gente de Lalín seguro que no se juega la vida para entrar en Agolada.

—Pero vienen mucho de vinos. Porque aquí hay una plaza estupenda que allí no la tienen. Si algún día mi partido gobierna en Lalín, a lo mejor la hago, ja, ja.

—Y esto de ir con un chaleco rotulado con la palabra «alcalde» también es una innovación.

—Para nada. En Suiza cada persona lleva su autoidentificación. Es lo más normal del mundo. Si algún día yo gobierno en España, o en Galicia, o lo hace alguien de mi partido, voy a cambiar muchísimas cosas y, desde luego, voy a defender el rural.

—Le compraron una bicicleta al único policía local, pero no la quiere usar.

—Porque dice que está mal de la rodilla. Pero en muchos países los policías andan en bicicleta. Si yo fuera auxiliar de policía local en Agolada y me dieran una bicicleta para trabajar, estaría orgulloso y no me habría ido a trabajar a Suiza.

—¿Qué es lo más difícil del cargo?

—Estos vecinos que quieren hacer mal a otros vecinos. Hay que respetar si quieres que te respeten.

—Usted viene de una familia de 12 hermanos...

—Mi infancia fue la infancia de 12 niños sin padre, porque murió a los 44 años y quedamos solos con mamá. Íbamos a la escuela casi sin libros, pero estoy orgulloso de que, aunque ahora solo somos diez, comemos todos juntos en casa de mamá.

—¿Todos los días?

—La mayoría.

—¿Viven todos en Agolada?

—Sí, menos uno que vive en Muimenta.

—¿Solo salió usted a la emigración?

—Fuimos todos. Y estamos todos de vuelta.

—Usted volvió joven.

—Con 42 años, cuando me tocó. Me jubilaron y muy contento me vine para acá. Y muy orgulloso.

—¿Qué tal la experiencia suiza?

—Muy buena. Allí aprendí todo lo que sé. Allí tienen una forma de trabajar distinta, que es la que estoy intentando aplicar en el ayuntamiento.

—Hay gente que se queda allí.

—Para nada. Yo llamaba todos los días a mi madre. Nunca pensamos en quedarnos. Fuimos a lo que fuimos: a ganar dinero. Ahora haremos todo lo que podamos para mejorar este ayuntamiento.

—¿Celta o Dépor?

—Soy del Agolada, ja, ja. De los gallegos, todos por igual. Si acaso, de los pequeños. Una alegría en la casa de un pobre es siempre una alegría.

—Cuando tiene tiempo, ¿con qué se entretiene?

—Con mis perros y me gusta mucho andar con el tractor, aunque ya no puedo mucho, porque me duele la columna.

—¿Es cazador?

—No. Fui alguna vez, pero prefiero ver los conejos y las perdices por el monte.

—¿Como se definiría a sí mismo en pocas palabras?

—Honrado, la primera. Y respetuoso. El resto lo puede poner usted, que ya me entrevistó.

—¿Hay algún político al que admire?

—Hay dos y con uno me voy a ir a Cuba pronto: son el alcalde de Oleiros y el de Santiso. Me parecen honrados y elegantes en su trabajo.

—En Cuba lo pasará bien.

—Vamos por trabajo.

—¿Va a ver vecinos de Agolada allí?

—Vamos a entrevistarnos con el Gobierno.

—¿Hay algún sitio en el que se sienta especialmente feliz?

—Sí, en la casa de mi madre.

—Dígame algo que haga mal y que le gustaría mejorar.

—Dormir, que no duermo mucho con los dolores que tengo de rodilla y de columna. Lo que sí me gustaría mejorar es el tiempo, porque no me llega para todo lo que yo quiero hacer aquí, en el concello.

—Una canción.

—Al compás de una muiñeira de Pimpinela.

—¿Lo más importante en la vida?

—No hacer daño nadie y ser honrado. Así vas con la cabeza alta a todos lados.