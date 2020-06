Odisea para rescatar una vaca atorada en el túnel de una antigua mina en Agolada

0

La Voz de Galicia Rocío García

Lalín 06/06/2020 21:29 h

La parroquia de Gurgueiro, en el municipio de Agolada, fue escenario esta mañana de un trabajoso rescate con final feliz. La protagonista fue una vaca frisona que pastaba en libertad en la zona y que se adentró en los estrechos túneles de una antigua mina de agua sin saber que el camino no tenía salida. El animal avanzó hacia delante mientras pudo, pero al llegar al final de una de las ramificaciones quedó atorado y ya no pudo moverse hacia delante ni hacia atrás. Se calcula que la vaca podría llevar unas 24 horas atrapada cuando el propietario pudo localizarla y dar la voz de alarma, sobre las nueve de esta mañana. La vaca había avanzado 130 metros por el túnel y se había quedado literalmente encajonada. Hacia delante no podía seguir avanzado y marcha atrás le era imposible moverse. Las labores de rescate se prolongaron durtante cuatro horas y en ellas participaron los bomberos del parque intercomarcal de Silleda, así como el propietario del animal e incluso el alcalde de Agolada, Luis Calvo.

Colocarse delante del animal era imposible, así que los efectivos tuvieron que tirar de imaginación y paciencia para conseguir sacar a la vaca marcha atrás. Haciendo uso de una rama con un gancho en uno de sus extremos consiguieron colocarle en los cuernos un lazo de cuerda con la que tirar para intentar hacer recular al animal. Sin embargo, la maniobra no fue fácil. Por cada dos o tres metros de retroceso había que parar cinco minutos para dejar descansar al animal que, en ocasiones, al ponerse en marcha de nuevo volvía a avanzar hacia el fondo del túnel. Sobre la una de la tarde, la vaca consiguió salir del atolladero. El animal se encontraba bien, aunque visiblemente alterado por las 24 horas de encierro y el complicado rescate.

No es la primera vez que los bomberos del Deza tienen que efectuar un rescate de estas características. Hace años les tocó lidiar con otra vaca atrapada en un pozo de purín subterráneo en Rodeiro. Entonces, las labores habían sido más complicadas todavía por el peligro que suponía la existencia de monóxido de carbono en el ambiente.