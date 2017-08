Los tres ediles no adscritos de Agolada pasarán a Compromiso por Galicia

0

09/08/2017

Los tres concejales no adscritos de Agolada, Iria Pampín, María José Buyo y Jesús Sánchez, pasarán a integrarse en fechas próximas en Compromiso por Galicia (CxG). El portavoz Jesús Sánchez indicaba ayer que vienen manteniendo contactos en los últimos seis meses con la formación galleguista, con interlocutores como el secretario xeral, Juan Carlos Piñeiro, y Suso Ares: «Contactaron eles con nós desde CxG, a través do alcalde de Lalín». El concejal no adscrito de Agolada señala que valoraron para dar el paso de la integración en el partido el asesoramiento que la formación les prestará para su labor en el Concello, del que ahora carecen en el grupo de no adscritos.

Indica que los tres concejales pretenden afiliarse a CxG, al igual que un cuarto integrante de la lista a las municipales de Veciños por Agolada. El objetivo es incorporar una quinta persona para poder formar una agrupación local de CxG, dijo Sánchez.

El viernes 25 de agosto, a las 19.30 horas en la Praza do Concello, celebrarán un acto público para explicar a los vecinos de Agolada la labor que han realizado en la oposicion en estos dos años, y por qué se incorporan al partido. Hablarán los tres concejales, Cuíña y Piñeiro. Los ediles se habían presentado a las elecciones de mayo del 2015 en Veciños por Agolada: el cabeza de lista, Gregorio Daparte, ni tomó posesión, y ellos se desvincularon del partido con el que concurrieron a los comicios a los diez meses, que les reclamó sin éxito que dejasen sus actas de ediles.

El mismo camino que Cruz

Los concejales agolenses hicieron el mismo camino político que el lalinense Juan José Cruz, quien poco más de un año después de tomar posesión como edil de CxL dejó la formación para ser edil no adscrito. Un hecho que le ha valido constantes críticas de sus excompañeros de gobierno ?llegaron a presentar una moción contra el transfuguismo reclamando su dimisión?, en especial de Rafael Cuíña. Por eso sorprende que en la operación política para acoger en Compromiso a los tres ediles no adscritos de Agolada participe de forma tan activa quien a 16 kilómetros observa con una óptica diametralmente opuesta los mismos comportamientos: porque hasta se parecen los de Agolada y el de Lalín en el apoyo constante que unos y otro hacen a las propuestas del PP.

De mantenerse la iniciativa como fue anunciada ayer, CxG inicia su expansión en la comarca dezana por Agolada, sumando de golpe a los tres concejales a los cargos institucionales que tiene en toda Galicia. Llega además este refuerzo en la comarca dezana pocas semanas después de que la formación se haya quedado sin una de sus concejalas en Lalín: Katia Procino, la segunda baja en doce meses en la que debiera ser fuerza hegemónica en el cuatripartito de Lalín, pero que se muestra reiteradamente como el flanco más débil del ejecutivo.

Hace un año, la marcha de Cruz le costó al cuatripartito perder la mayoría absoluta de que gozaba, y quedarse en la práctica a merced de un PP que ha establecido conexión estable con Cruz; el susto con Procino ha sido menor, porque ha dimitido y permite así al partido de Cuíña Aparicio seguir con 5 ediles.