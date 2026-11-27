miguel souto

El Pazo de Oca (A Estrada) ha sido escenario de un robo la madrugada de este viernes. Los ladrones lograron acceder al interior del histórico monumento y sustraer numerosas piezas de plata de gran valor histórico y sentimental.

Según ha confirmado la Fundación Casa Ducal de Medinaceli, la entidad propietaria del conjunto monumental, el asalto tuvo lugar en la madrugada del jueves al viernes.

Los sistemas de alarma y videovigilancia del recinto detectaron la intrusión en el momento en que los asaltantes accedieron a la planta alta del pazo. A pesar de la rápida activación de los protocolos de seguridad, los autores del robo aprovecharon el intervalo de tiempo transcurrido hasta la llegada de la Guardia Civil para apoderarse de los objetos y darse a la fuga.

El botín sustraído por los delincuentes incluye obras de arte sacro y recuerdos vinculados a la historia de los antiguos moradores del pazo. Entre los objetos robados se encuentran piezas históricas del siglo XVIII entre las que destacan un valioso juego de diez candeleros dieciochescos donados por los condes de Ribadavia a la capilla de San Antonio de Padua del Pazo de Oca y un aguamanil del mismo siglo ubicado en el oratorio alto.

Los asaltantes también se llevaron varios trofeos de campeonatos de bridge ganados por la XVIII duquesa de Medinaceli —creadora de la fundación propietaria—, además de diversos trofeos de caza pertenecientes al marqués de Camarasa.

Una pérdida para el patrimonio histórico gallego

Desde la Fundación Casa Ducal de Medinaceli lamentan profundamente lo ocurrido. La institución subraya que, más allá del valor material de la plata, estas piezas son testimonios directos de las sucesivas generaciones que habitaron el inmueble, por lo que su desaparición supone una grave merma para la memoria y el patrimonio del conjunto.

La Guardia Civil mantiene abierta la investigación para tratar de identificar a los responsables. La propiedad confía en que las pesquisas permitan recuperar las obras sustraídas.