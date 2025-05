Feijoo pide una auditoría internacional independiente que aclare por qué se produjo el apagón nacional

Miguel Souto

El presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijoo, ha pedido esta mañana una auditoría independiente internacional para esclarecer las causas del apagón que dejó España a oscuras este lunes. Lo ha hecho en una comparecencia de prensa celebrada tras la visita realizada al Centro Integrado de Atención ás Emerxencias de Galicia en A Estrada, al que acudió acompañado por el presidente de la Xunta y del PPdeG, Alfonso Rueda. Feijoo alabó la «gestión impecable» de la situación en Galicia y la contrapuso a la actuación del gobierno central, lamentando que tuviesen que ser los presidentes autonómicos los que pidiesen que se delcarase la emergencia nacional.

El presidente nacional del PP considera que «España hizo un ridículo internacional sin precedentes» y subraya que, cuatro días después del incidente, el gobierno solo ha aportado «titubeos, información parcial y desinformación parcial». En este escenario, Feijoo solo ve dos opciones: «La incompetencia del gobierno o que esté ocultando lo que pasó y esperando para intentar conseguir un relato que beneficie al gobierno y a Red Eléctrica». Por ello, ha solicitado públicamente la realización de una auditoría independiente internacional para esclarecer lo ocurrido. «Portugal no se fía y yo tampoco. Tenemos suficiente energía limpia y de respaldo. España como productor de energía es fiable, lo que no es fiable es el gobierno», dice. «Un país desarrollado no se puede apagar», insiste. «Necesitamos certezas. Se nos dice que no volverá a pasar pero no se nos dice qué ha pasado. Se nos dice que pronto habrá conclusiones pero que el gobierno no tiene responsabilidad. Se nos dice que todo funcionó bien y al mismo tiempo que no volverá a pasar», critica Feijoo.

El presidente popular subraya que Red Eléctrica Española es una empresa estratégica en la que el 20% del capital lo tiene la administración del estado y dice que considerar Red Eléctrica a efectos de emergencias como un operador privado es una irreponsabilidad.

Por otra parte, Feijoo asegura que, después de lo ocurrido, «se acredita que cerrar las centrales nucleares es un error y una temeridad». «En las reunines que he tenido con comisarios europeos todos absolutamente están a favor de esta energía, una energía limpia y con emisión cero. Ningún gobierno europeo está desmantelando centrales nucleares, pero el gobierno español está empeñado en cerrarlas por una cuestión ideológica, no técnica, porque lo inunda todo con sus prejuicios e ideología»,dice.