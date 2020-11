La Xunta restaurará un tramo de 18 kilómetros del bosque de ribera del Umia en A Estrada

0

La Voz de Galicia rocío garcía

a estrada / la voz 10/11/2020

La Xunta, a través de Augas de Galicia, restaurará el bosque de ribera del río Umia a su paso por A Estrada, actuando en un tramo de 18,62 kilómetros en el que se invertirán 219.700 euros.

La actuación ambiental fue presentada este martes por la delegada territorial de la Xunta en Pontevedra, Luisa Piñeiro, y el alcalde de A Estrada, José López, en el refugio de pescadores de Abragán, en Codeseda, que será, junto a Arca, el emplazamiento de este proyecto. Según explicó Piñeiro, el objetivo es instaurar condiciones óptimas en el cauce fluvial para beneficiar los sistemas de abastecimiento dependientes del Umia, sobre todo el de Caldas de Reis.

El proyecto, que afectará a 1.808 parcelas catastrales situadas en la zona de dominio público hidráulico y de servidumbre, se encuentra en los últimos trámites administrativos. El objetivo es iniciar las actuaciones a principios del 2021 y afrontar su desarrollo durante doce meses.

La superficie beneficiaria asciende a casi veinte hectáreas situadas en ambos márgenes del río Umia en A Estrada. Se ejecutarán repoblaciones en 36.000 metros cuadrados, con labores de restablecimiento y regeneración artificial del bosque de ribera en zonas donde no se produzca de forma natural. Otras acciones se centrarán en la conservación del bosque de ribera existente en las zonas arbóreas, principalmente de especies ripícolas, con tareas de eliminación y retirada de vegetación muerta que no comprometa la estabilidad de los taludes. También se recuperarán zonas degradadas con labores de poda, supresión de restos vegetales y especies que no formen parte del bosque de ribera, desbroces puntuales y selectivos, acciones silvícolas e implantación de medidas correctoras que favorezcan la recuperación de la vegetación propia del cauce.