A Estrada suma diez positivos vinculados al brote de Vea y Forcarei pasa a nivel de alerta 0

La Voz de Galicia

10/11/2020 21:49 h

La situación en A Estrada continúa estable, aunque sigue preocupando el brote de Vea, con positivos confirmados en relación con dos bares de la zona y con un entierro. En las últimas horas se dieron cuatro altas y se produjeron cuatro positivos nuevos, tres vinculados al brote de Vea. De esta forma son ya diez los positivos acumulados en relación con el caso de Vea y se considera probable un goteo de casos en los próximos días. Para poder revisar las restricciones vigentes se calcula que no debería haber más de dos positivos nuevos al día, independientemente de las bajas, algo que se presenta complicado actualmente.

En este momento en A Estrada hay 25 casos activos. Ninguno de ellos ha precisado ingreso hospitalario.

Forcarei, por su parte, pasó este martes al nivel 0 de alerta (verde), con menos de siete casos confirmados en los últimos 7 días. No obstante, el Concello recomienda no bajar la guardia. Desde el Concello ofrecen apoyo a aquellas personas enfermas o en cuarentena que viven solas. Los que necesiten que les hagan compras en el súper o la farmacia o que les bajen la basura deben llamar al 986 755 149, de lunes a viernes de 9.00 a 14.00 horas.

A Estrada cancela la Gala do Deporte prevista para el mes de diciembre

El Concello da Estrada ha decidido suspender la cuarta edición de la Gala do Deporte, que debería celebrarse el próximo mes de diciembre. A nivel deportivo, con la suspensión de las actividades deportivas y las distintas competiciones, la temporada 2020 no pudo completarse, motivando un parón mínimo de seis meses en todas las modalidades, tanto en deportes colectivos como individuales. Debido a ello, la organización considera que no se puede realizar una valoración objetiva. A mayores, las restricciones no permitirían celebrar la entrega de premios en el teatro.