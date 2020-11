Vecinos y jurado eligen el proyecto de RVR para reformar la Praza da Feira

0

La Voz de Galicia Rocío García

A Estrada 04/11/2020 18:28 h

La Praza da Feira y su entorno se remodelarán conforme al proyecto Baixo as árbores, diseñado por el estudio RVR Arquitectos, uno de los tres finalistas en el concurso de ideas lanzado por el Concello de A Estrada para definir la nueva configuración de este espacio urbano. Vecinos y jurado han coincidido en la elección de esta propuesta.

En el proceso de participación pública votaron 316 estradenses. De ellos, 234 —el 74,05% del total— lo hicieron por el proyecto Baixo as árbores. Mientras, O amencer da Barceloneta, de Arco Consultora Técnica y Proyectos SLP, obtuvo 43 votos —13,6%— y Espazo compartidos, de Estudio MMASA, logró 39 papeletas —el 12,34% del total—.

El peso de la votación popular era del 25% en la puntuación final. No obstante, también el jurado técnico se decantó por la propuesta de RVR. Los siete integrantes eligieron de forma unánime Baixo as árbores como primera opción. Como en el caso del referéndum vecinal, las otras dos opciones obtuvieron un respaldo muy similar entre ellas. No obstante, para el jurado la segunda propuesta más valorada fue Espazos compartidos, mientras que para los vecinos lo fue O Amencer da Barceloneta.

Una vez ponderado el voto popular y el del jurado, el proyecto Baixo as árbores se proclamó vencedor con un apoyo del 87,26%, mientras que Espazos compartidos se quedó con un 55,33% y O amencer da Barceloneta con un 54,16%.

El estudio RVR dispondrá de un plazo de un mes desde que le sea notificado el resultado del proceso para elaborar el proyecto de ejecución, para lo que contará con 40.000 euros. El gobierno local estima que en diciembre estará listo. La idea es licitar las obras a principios del 2021 e iniciar su ejecución antes de la primavera para poder terminar los trabajos y justificarlos a lo largo del próximo año.

Baixo as árbores propone generar en la Praza da Feira una gran explanada flanqueada a ambos lados por dos hileras de árboles. Se busca que los árboles atenúen el impacto de los edificios más altos, estableciendo una escala intermedia, más amable, entre el espacio de la plaza y las construcciones que la rodean. Se propone la plantación de plátanos (acer pseudoplatanus), capaces de crear una bóveda de follaje con el paso de los años. La plaza se pavimentará con un suelo filtrante semiduro tipo Terraway. En el encuentro de la Praza da Feira con el Campo da Feira se creará una zona de juegos infantiles con arbolado y en la confluencia con las calles San Antón y Gradín una zona de ocio y descanso con árboles y bancos.